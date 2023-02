Amazon की सेल्फ ड्राइविंग कार, ना स्टियरिंग है ना ड्राइविंग सीट, 4 लोग बैठाकर दौड़ पड़ती है

Amazon self driving car: दुनिया में अब सेल्फी ड्राइविंग कारों पर फोकस और जरूरत दोनों बढ़ गया है. दिग्गज कंपनी अमेजन ने इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में जोक्स (Zoox) नाम की कंपनी को खरीदा था. यह कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार रोबोटैक्सी (Robotaxi) पर काम कर रही है. इसे दिसंबर 2020 में पेश किया गया था. हाल ही में पहली बार इस कार को पब्लिक रोड पर टेस्ट किया गया है.

Zoox ने बताया कि 11 फरवरी को रोबोटैक्सी को कैलिफोर्निया के फोस्टर सिटी में कंपनी की एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच चलाकर देखा गया है और यह टेस्टिंग सफल रही है. इस सेल्फ-ड्राइविंग कार ने एक मील की दूरी तय की. खास बात है कि इस दौरान कार के भीतर कंपनी के कर्मचारियों को भी बैठाया गया था.

Last week, the @CA_DMV granted our permit to operate our robotaxi autonomously on public roads. This weekend, we hit the road! It marked the first time in history that a purpose-built robotaxi—with no manual controls—drove autonomously on open public roads https://t.co/EzkpDKOK7G… https://t.co/Th0lHRL5uD pic.twitter.com/8merkrp5VE

— Zoox (@zoox) February 13, 2023