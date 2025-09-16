जापानी गाड़ियों पर कम टैरिफ वसूलेगा अमेरिका, जानें कितना भरना पड़ेगा टैक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन बाइलेटरल ट्रेड अग्रीमन्ट के तहत जापानी गाड़ियों पर 15% टैक्स लगाना शुरू करने जा रहा है. ये टैक्स इसी हफ्ते से लागू कर दिया जाएगा. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट की मानें तो, फाइनांस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन ने संघीय रजिस्टर पर प्रकाशित एक नोटिस में कहा गया है कि, ''टैरिफ दर मंगलवार से लागू होगी. यह ट्रंप द्वारा इस महीने की शुरुआत में जापान के साथ समझौते को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया है.''

कितना लगेगा टैरिफ

इस समझौते के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका जापानी ऑटोमोबाइल और उनके पार्ट्स पर फिलहाल 27.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत टैक्स लगाने को राजी हो गया है जिसमें मौजूदा 2.5 प्रतिशत टैरिफ और वैश्विक क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क 25 प्रतिशत शामिल हैं.

मौजूदा समय में दक्षिण कोरियाई वाहन 25 प्रतिशत के टैरिफ स्लैब में आते हैं, इसे ट्रंप प्रशासन ने 1962 के बिजनेस एक्सपेन्शन ऐक्ट की धारा 232 के तहत लागू किया है. इस कानून की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को इम्पोर्ट को एडजस्ट करने का अधिकार होता है. ये कदम तब उठाया जाता है जब उन्हें लगता है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

अमेरिका ने जुलाई में हुए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत दक्षिण कोरियाई वाहनों पर टैरिफ को घटाकर 15 प्रतिशत करने पर भी सहमति व्यक्त की है, लेकिन इसकी बारीकियों पर बातचीत के बीच यह अनिश्चित है कि यह समझौता कब लागू होगा. सोमवार को अमेरिका पहुंचने पर, कोरिया के व्यापार मंत्री येओ हान-कू ने सियोल के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरियाई कारों के लिए भी ऑटो टैरिफ में कमी 'जितनी जल्दी हो सके' लागू की जा सके. उन्होंने जुलाई के व्यापार समझौते पर आगे की बातचीत के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर और अन्य अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की योजना को लेकर संवाददाताओं से कहा, "हम बातचीत की प्रक्रिया में हैं, इसलिए हम अपना संयम बनाए रखेंगे. "

दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिका एक प्रमुख ऑटो निर्यात बाजार है. पिछले साल दक्षिण कोरिया के कुल कार निर्यात में अमेरिका को निर्यात 34.7 अरब डॉलर या 49.1 प्रतिशत रहा। हुंडई मोटर ग्रुप और जीएम कोरिया ने पिछले साल अमेरिका को क्रमशः लगभग 9,70,000 और 410,000 यूनिट्स निर्यात की थीं.

इनपुट-आईएएनएस