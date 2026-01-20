100+ Km रेंज और बड़ा बूट! Ampere ने लॉन्च किया Magnus G Max, देखें खास फीचर्स और कीमत

ampere magnus g max electric scooter: भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में एक लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है. बजाज चेतक सी25 के बाद अब ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्पीयर ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मैग्नस जी मैक्स लॉन्च कर दिया है. यह स्कूटर खास तौर पर भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी का फोकस रेंज, आराम और भरोसे पर रखा गया है. इसी वजह से इसे एक फैमिली फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जा रहा है.

क्या है शुरुआती कीमत?

एम्पीयर मैग्नस जी मैक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 94,999 रुपये रखी गई है. यह कीमत इसे बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन बनाती है. कंपनी उन ग्राहकों को टारगेट कर रही है, जो एक लाख रुपये से कम में भरोसेमंद और काम का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं. यह स्कूटर मॉनसून ब्लू, मैचा ग्रीन और सिनामन कॉपर जैसे आकर्षक ड्यूल-टोन रंगों में उपलब्ध है. इसका डिजाइन सादा लेकिन स्टाइलिश रखा गया है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है.

रेंज और बैटरी

रेंज की बात करें तो मैग्नस जी मैक्स में 3 kWh की LFP बैटरी दी गई है. इस बैटरी पर 5 साल या 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर इको मोड में 100 किलोमीटर से ज्यादा की वास्तविक रेंज देता है. बैटरी को 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है. यह चार्जिंग टाइम रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिहाज से काफी संतुलित माना जा रहा है.

क्या है खासियत?

इस स्कूटर की एक बड़ी खासियत इसका 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज है. यह अपने सेगमेंट में सबसे बड़े स्टोरेज विकल्पों में से एक है. इसमें हेलमेट और रोजमर्रा का सामान आसानी से रखा जा सकता है. इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ड्यूल रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. फीचर्स की लिस्ट में 3.5-इंच का डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले, USB चार्जिंग पोर्ट, एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर शामिल हैं. कनेक्टेड फीचर्स का विकल्प भी दिया गया है.

परफॉर्मेंस के लिए मैग्नस जी मैक्स में हब-माउंटेड मोटर दी गई है. यह मोटर 1.5 किलोवॉट की नॉमिनल पावर और 2.4 किलोवॉट की पीक पावर जनरेट करती है. इसमें इको, सिटी और रिवर्स जैसे राइडिंग मोड मिलते हैं. स्कूटर की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है. 165 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे भारतीय सड़कों के लिए बेहतर बनाता है. कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर भी आसानी से चल सकता है. यही वजह है कि मैग्नस जी मैक्स को एक मजबूत और प्रैक्टिकल भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जा रहा है.

