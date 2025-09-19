English मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ampere Magnus Grand

Ampere Magnus Grand फैमिली स्कूटर 89,999 में हुआ लॉन्च, जानें किन खासियतों से है लैस

Ampere Magnus Grand: ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड एम्पीयर ने मैग्नस ग्रैंड फैमिली स्कूटर को 89,999 रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है.

Ampere Magnus Grand: ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड एम्पीयर ने भारत में मैग्नस ग्रैंड फैमिली स्कूटर लॉन्च किया है. ब्रांड का दावा है कि मैग्नस ग्रैंड का उद्देश्य स्टाइल, आराम, टिकाऊपन, सुरक्षा और हाइटेक एलएफपी बैटरी तकनीक ऑफर करता है. मैग्नस ग्रैंड को 89,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.

जानें किन खसियतों से है लैस 

एम्पीयर मैग्नस नियो पर आधारित, मैग्नस ग्रैंड में डिज़ाइन की ज़्यादातर खासियतें बरकरार हैं. हालाँकि, ब्रांड ने अपने नए फैमिली स्कूटर को दो नए डुअल-टोन प्रीमियम रंगों - मैचा ग्रीन और ओशन ब्लू के साथ गोल्ड फिनिश बैजिंग के साथ अपडेट किया है. इसके अलावा, अब इसे मज़बूत ग्रैब रेल, उन्नत ब्रेकिंग तकनीक, विशाल सीटिंग और ज़्यादा पेलोड क्षमता के साथ अपडेट किया गया है.

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, एम्पीयर मैग्नस नियो में 2.3 kWh की LPF बैटरी है जो इसे एक बार चार्ज करने पर 80-95 किमी (इको मोड) की रेंज देती है। LPF बैटरी 5 साल या 75,000 किमी की वारंटी के साथ आती है, जिसे विभिन्न यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

