Tesla की कार भारत आते ही आनंद महिंद्रा ने कह दी बड़ी बात, जानकर रह जाएंगे दंग

Tesla First Car Launch in India: महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की किया है जिसे देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. दरअसल ये पोस्ट Tesla इलेक्ट्रिक कार की भारत में एंट्री को लेकर है. इस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हर किसी को हैरानी हो रही है.

Welcome to India, @elonmusk and @Tesla.

One of the world’s largest EV opportunities just got more exciting.

Competition drives innovation, and there’s plenty of road ahead.

Looking forward to seeing you at the charging station. pic.twitter.com/7Uh2ziV0fp

— anand mahindra (@anandmahindra) July 15, 2025