Sheetal Devi: कौन हैं शीतल देवी, जिनकी मेहनत के दीवाने हुए आनंद महिंद्रा, गिफ्ट में दी ये जबरदस्त SUV!

Who is Sheetal Devi: शीतल देवी जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लोईधर गांव की रहने वाली एक प्रतिभाशाली पैरा-तीरंदाज हैं. जन्म से ही फोकोमेलिया नाम की दुर्लभ बीमारी के कारण उनके दोनों हाथ विकसित नहीं हो पाए. इसके बावजूद पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने कांस्य पदक जीता था. उन्होंने अपने पैरों का उपयोग करके तीरंदाजी में महारत हासिल की है. वह पैरों से धनुष को पकड़ती हैं और कंधे व दांतों की मदद से तीर चलाती हैं.

शीतल देवी की कामयाबी

शीतल ने एशियाई पैरा खेलों में व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है. इसके अलावा उन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी हैं. उनकी इस असाधारण उपलब्धि से प्रभावित होकर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उन्हें महिंद्रा की किसी भी कार को चुनने का ऑफर दिया और उसे उनकी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने का वादा किया था.

आनंद महिंद्रा ने की तारीफ

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शीतल की प्रशंसा करते हुए लिखा कि "मैं अब अपने जीवन में कभी भी छोटी-मोटी समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करूंगा. शीतल देवी आप हम सभी के लिए एक शिक्षक के समान हैं. कृपया हमारी रेंज में से आप कोई भी कार अपने लिए चुन लें और हम उसे आपके उपयोग के लिए कस्टमाइज करेंगे."

I have long admired @archersheetal ’s talent from afar. Meeting her in person, I was struck by her remarkable determination, tenacity and focus.

Speaking to her mother and sister, it was clear that it runs in the family!

