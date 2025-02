Anand Mahindra Reaction on Tesla: टेस्ला को टक्कर देने के लिए तैयार है महिंद्रा का पूरा प्लान, आनंद महिंद्रा ने किया खुलासा!

Anand Mahindra Reaction on Tesla: एलन मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला बहुत जल्द भारत में अपने पैर पसारने वाली है. ऐसे में भारत में पहले से मौजूद तमाम कंपनियां में टेंशन का माहौल बन गया है, लेकिन Anand Mahindra की महिंद्रा टेस्ला का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने महिंद्रा ग्रुप के चैयरमैन आनंद महिंद्रा से एक सवाल पूछा कि "आप टेस्ला की चुनौती से निपटने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं". इस सवाल के जवाब में महिंद्रा ग्रुप के चैयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने अंदाज में जबरदस्त जवाब दिया है.

आनंद महिंद्रा का जवाब

आनंद महिंद्रा ने शख्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "साल 1991 से ऐसे कई सवाल मुझसे पूछे गए. हमने तब भी उनका मुकाबला किया था, और आज भी कर रहे हैं." आनंद महिंद्रा ने इस सवाल के जवाब में आगे कहा कि "हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, ताकि हम आने वाले 100 सालों तक मार्केट में अपनी पकड़ बनाकर रखें.

We have been asked similar questions ever since the opening up of the Indian economy in 1991.

How will you compete against:

Tata

Maruti

All MNCs ?

But we’re still around.

And working like maniacs to still be around & relevant even a century from now.

With you cheering us… https://t.co/6F5xx7tnDC

anand mahindra (@anandmahindra) February 18, 2025