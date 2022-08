महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर Anand Mahindra का बयान, किया ये बड़ा खुलासा

Anand Mahindra On Electric SUVs: आईसीई एसयूवी स्पेस में बैक-टू-बैक बेस्टसेलर गाड़ियां उतारने के बाद अब महिंद्रा ईवी सेगमेंट में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में है. बड़े पैमाने पर योजना बनाई जा रही है. हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महिंद्रा की ओर से 8 नए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराए गए हैं. इसी बीच महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी- XUV.e8, XUV.e9 और BE.05, BE.07 तथा BE.09 को पेश किया. सभी पांच एसयूवी एक ही मॉड्यूलर INGLO ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार होंगी, जिसे फॉक्सवैगन एमईबी प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स के उपयोग से विकसित किया गया है. प्रत्येक एसयूवी की अपनी अलग प्रोफाइल है. महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है.

इन्हें देखने के बाद कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि कहीं यह कॉन्सेप्ट एसयूवी तो नहीं हैं. इसी को लेकर एक ट्विटर यूजर ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से पूछ लिया कि 'क्या यह कॉन्सेप्ट कार है?' इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने कहा कि 'नहीं'. इसके साथ ही, उन्होंने खुलासा किया कि कुल पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी में से तीन डेवलपमेंट की एडवांस्ड स्टेज पर हैं. उन्होंने कहा कि बाकी दो को जल्द ही तैयार किया जाएगा. आनंद महिंद्रा ट्वीट में लिखा, "आपने जो देखा, वही आपको मिलेगा."

Nope three of them are in an advanced stage of development and two will soon be under execution. What you see is what you will get… https://t.co/IAbA4GTUPP

— anand mahindra (@anandmahindra) August 15, 2022