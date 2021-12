किक मारने पर चालू होती है ये जीप, इतनी स्पेशल कि आनंद महिंद्रा का ध्यान खींचा

नई दिल्ली. देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वो या तो इंस्पीरेशनल होता है या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करने नहीं भूलते. अपने फैन्स को हमेशा एंटरटेन करने के लिए मशहूर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक और पोस्ट शेयर किया है. जिसमें एक शख्स किक मारकर अपनी जीप को स्टार्ट करता दिख रहा है.

आपने बाइक तो किक मारकर स्टार्ट होती देखी होगी, लेकिन जीप को किक मारकर स्टार्ट करने वाला ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो को आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि 'ये स्पष्ट रूप से किसी भी नियम से मेल नहीं खाता है, लेकिन मैं अपने लोगों की सरल स्वभाव और 'कम से कम' क्षमताओं की प्रशंसा करना कभी बंद नहीं करूंगा. गतिशीलता के लिए उनका जुनून गजब है.'

This clearly doesn’t meet with any of the regulations but I will never cease to admire the ingenuity and ‘more with less’ capabilities of our people. And their passion for mobility—not to mention the familiar front grille pic.twitter.com/oFkD3SvsDt

— anand mahindra (@anandmahindra) December 21, 2021