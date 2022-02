इस देसी जुगाड़ पर आया आनंद महिंद्रा का दिल, जताई इन्वेस्ट करने की इच्छा, जोखिम उठाने को तैयार

नई दिल्ली: आनंद महिंद्रा के ट्वीट्स उन्हें आए दिन सुर्खिंयों में बनाए रहते हैं. दरअसल आनंद महिंद्रा को अतरंगी आइडियाज काफी पसंद आते हैं. अक्सर वो इससे जुड़े वीडियो ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं. अबकी बार उन्हें गुरसौरभ सिंह का इनोवेशन इतना पसंद आया कि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आपने साइकिल तो देखी ही है अगर ये साधारण साइकिल कई कामों में आने लगे तो क्या बात होगी कुछ ऐसी ही सोच के साथ एक युवक ने इनोवेशन किया है.

ध्रुव विद्युत के फाउंडर गुरसौरभ सिंह का डिवाइस बहुत टेक सेवी है. ये हीरो या एटलस जैसी कंपनियों की आम साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करता है. इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए साइकिल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता. मतलब साइकिल में ना तो कहीं से कटिंग करनी होती है, ना वेल्डिंग, बल्कि ये साइकिल में पैडल के ऊपर नट बोल्ट से कस जाता है.

It’s not inevitable that this will succeed commercially or be substantially profitable, but I still would feel proud to be an investor…Grateful if someone can connect me with Gursaurabh, (3/3) pic.twitter.com/GsuzgJECTo

