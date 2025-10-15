कंधार की गुफा में रामायण कालीन विमान! पास जाते ही गायब हो गए अमेरिकी सैनिक

Ancient flying machine: ऐसा दावा किया गया था कि ये विमान लगभग 12 फीट लंबा है और इसे चलाने या इसके पास जाने के दौरान एक 'टाइम वेल' एक्टिव हो गया था जिसकी वजह से वहां मौजूद सैनिक और कुत्ते गायब हो गए.
Trending Photos
Ancient flying machine: करीब एक से दो दशक पहले एक मामला बेहद तेजी से चर्चा में आया था जब अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में एक पहाड़ी के पास से कुछ ऐसा मिला कि दुनियाभर में हड़कंप मच गया था. दुनिया के कुछ बड़े जानकार आज भी इस घटना के बारे में बात करते हैं. हालांकि इस मामले को दबा दिया गया और आज इस बारे में चुनिंदा लोगों के पास ही जानकारी मौजूद है.
महाभारत कालीन विमान
खबरों में ऐसा दावा किया गया था कि अफगानिस्तान के कंधार की एक गुफा में 5,000 साल पुराना एक 'विमान' मिला है. कहा जा रहा था कि ये विमान महाभारत कालीन है. ऐसा दावा इसलिए किया गया था क्योंकि ये विमान ठीक उसी तरह नजर आता था जिस तरह से हिन्दू पुस्तकों में बताया गया है. इसे 'महाभारत कालीन' और 'पुष्पक विमान' दोनों से ही जोड़ गया था. इस बारे में आज भी इंटरनेट पर तमाम तरह की जानकारी मौजूद है लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं.
दावा किया गया विमान: ऐसा दावा किया गया था कि ये विमान लगभग 12 फीट लंबा है और इसे चलाने या इसके पास जाने के दौरान एक 'टाइम वेल' एक्टिव हो गया था जिसकी वजह से वहां मौजूद सैनिक और कुत्ते गायब हो गए. इस मामले ने दुनियाभर में काफी सुर्खियां बटोरीं थी लेकिन फिर ये बात मानो हवा की तरह गायब हो गई और आज मुश्किल से ही इस घटना के बारे में कोई बात करता है.
क्या होता है टाइम वेल
इस विमान को चलाने की कोशिश करने के दौरान जिस टाइम वेल के एक्टिव होने की बात कही जा रही थी वो असल में कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव होती है जो किसी भी मनुष्य या फिर वस्तु का वजूद खत्म कर सकती है और यही वजह मानी जाती है जिसके चलते वहां मौजूद यूएस आर्मी के जवान और कुत्ते लापता हो गए थे और फिर उनका कोई भी सुराग नहीं मिला था. इस विमान को महाभारत कालीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गांधारी गंधार की राजकुमारी थीं, जो कंधार क्षेत्र से जुड़ा है.