Advertisement
trendingNow12963282
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कंधार की गुफा में रामायण कालीन विमान! पास जाते ही गायब हो गए अमेरिकी सैनिक

Ancient flying machine: ऐसा दावा किया गया था कि ये विमान लगभग 12 फीट लंबा है और इसे चलाने या इसके पास जाने के दौरान एक 'टाइम वेल' एक्टिव हो गया था जिसकी वजह से वहां मौजूद सैनिक और कुत्ते गायब हो गए.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंधार की गुफा में रामायण कालीन विमान! पास जाते ही गायब हो गए अमेरिकी सैनिक

Ancient flying machine: करीब एक से दो दशक पहले एक मामला बेहद तेजी से चर्चा में आया था जब अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में एक पहाड़ी के पास से कुछ ऐसा मिला कि दुनियाभर में हड़कंप मच गया था. दुनिया के कुछ बड़े जानकार आज भी इस घटना के बारे में बात करते हैं. हालांकि इस मामले को दबा दिया गया और आज इस बारे में चुनिंदा लोगों के पास ही जानकारी मौजूद है.

महाभारत कालीन विमान

खबरों में ऐसा दावा किया गया था कि अफगानिस्तान के कंधार की एक गुफा में 5,000 साल पुराना एक 'विमान' मिला है. कहा जा रहा था कि ये विमान महाभारत कालीन है. ऐसा दावा इसलिए किया गया था क्योंकि ये विमान ठीक उसी तरह नजर आता था जिस तरह से हिन्दू पुस्तकों में बताया गया है. इसे 'महाभारत कालीन' और 'पुष्पक विमान' दोनों से ही जोड़ गया था. इस बारे में आज भी इंटरनेट पर तमाम तरह की जानकारी मौजूद है लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

दावा किया गया विमान: ऐसा दावा किया गया था कि ये विमान लगभग 12 फीट लंबा है और इसे चलाने या इसके पास जाने के दौरान एक 'टाइम वेल' एक्टिव हो गया था जिसकी वजह से वहां मौजूद सैनिक और कुत्ते गायब हो गए. इस मामले ने दुनियाभर में काफी सुर्खियां बटोरीं थी लेकिन फिर ये बात मानो हवा की तरह गायब हो गई और आज मुश्किल से ही इस घटना के बारे में कोई बात करता है. 

क्या होता है टाइम वेल  

इस विमान को चलाने की कोशिश करने के दौरान जिस टाइम वेल के एक्टिव होने की बात कही जा रही थी वो असल में कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव होती है जो किसी भी मनुष्य या फिर वस्तु का वजूद खत्म कर सकती है और यही वजह मानी जाती है जिसके चलते वहां मौजूद यूएस आर्मी के जवान और कुत्ते लापता हो गए थे और फिर उनका कोई भी सुराग नहीं मिला था. इस विमान को महाभारत कालीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गांधारी गंधार की राजकुमारी थीं, जो कंधार क्षेत्र से जुड़ा है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Ancient flying machine

Trending news

ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा