Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: कॉलेज बॉयज के लिए कौन सी बाइक है परफेक्ट, जानें फीचर्स और कीमत

Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: आप भी एक दमदार बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए दो पावरफुल मोटरसाइकिल लेकर आए हैं. पहला TVS Apache rtr 180 और दूसरा KAWASAKI W175.दोनों बाइक में दमदार इंजन और कई सारे फीचर्स दिए गए हैं. यह बाइक कॉलेज बॉयज के लिए परफेक्ट होने वाली है. आप भी एक बेहतरीन बाइक की तलाश में हैं, तो आज आपकी खोज पूरी हो जाएगी. हम इस खबर Apache rtr 180 और KAWASAKI W175 के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.

Apache rtr 180 और Kawasaki W175 के फीचर्स

Apache rtr 180 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट और DRLs जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 177.4 सीसी का पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 16.78 bhp का पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 41 kmpl का माइलेज देती है. Apache rtr 180 का कर्ब वजन 140 किलोग्राम है. कंपनी ने इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, जो 490 KM तक की दूरी तय कर सकता है.

Kawasaki W175 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हाइलोजन हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इस बाइक 177 सीसी का इंजन देती है, जो 12.8 bhp का पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 110 kmph है. कंपनी ने इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है. कावासाकी W175 में 40 kmpl का माइलेज मिलता है.

Apache rtr 180 और Kawasaki W175 की कीमत

कावासाकी W175 के (एक्स-शोरूम) कीमत 1,24,000 रुपये हैं. वहीं इसके टॉप वेरिएंट्स की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,35,000 रुपये है.

अपाचे rtr 180 को घर लाने के लिए आपके (एक्स-शोरूम) 1,35,619 रुपये खर्च करने होंगे