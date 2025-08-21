Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: कॉलेज बॉयज के लिए कौन सी बाइक है परफेक्ट, जानें फीचर्स और कीमत
Advertisement
trendingNow12891253
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: कॉलेज बॉयज के लिए कौन सी बाइक है परफेक्ट, जानें फीचर्स और कीमत

Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: यह बाइक कॉलेज बॉयज के लिए परफेक्ट होने वाली है. आप भी एक बेहतरीन बाइक की तलाश में हैं, तो आज आपकी खोज पूरी हो जाएगी. हम इस खबर Apache rtr 180 और KAWASAKI W175 के फीचर्स, इंजन के बारे में बताएंगे.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: कॉलेज बॉयज के लिए कौन सी बाइक है परफेक्ट, जानें फीचर्स और कीमत

Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: आप भी एक दमदार बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए दो पावरफुल मोटरसाइकिल लेकर आए हैं. पहला TVS Apache rtr 180 और दूसरा KAWASAKI W175.दोनों बाइक में दमदार इंजन और कई सारे फीचर्स दिए गए हैं. यह बाइक कॉलेज बॉयज के लिए परफेक्ट होने वाली है. आप भी एक बेहतरीन बाइक की तलाश में हैं, तो आज आपकी खोज पूरी हो जाएगी. हम इस खबर Apache rtr 180 और KAWASAKI W175 के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे. 

fallback

Apache rtr 180 और Kawasaki W175 के फीचर्स

Apache rtr 180 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट और DRLs जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 177.4 सीसी का पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 16.78 bhp का पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 41 kmpl का माइलेज देती है. Apache rtr 180 का कर्ब वजन 140 किलोग्राम है. कंपनी ने इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, जो 490 KM तक की दूरी तय कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Kawasaki W175 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में  सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हाइलोजन हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इस बाइक 177 सीसी का इंजन देती है, जो 12.8 bhp का पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 110 kmph है. कंपनी ने इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है. कावासाकी W175 में 40 kmpl का माइलेज मिलता है. 

यह भी पढ़ें: इस कंपनी ने वापस बुलाईं 80000 गाड़ियां, तकनीक में आई खराबी, परेशान हो गए ग्राहक

Apache rtr 180 और Kawasaki W175  की कीमत 

कावासाकी W175 के (एक्स-शोरूम) कीमत 1,24,000 रुपये हैं. वहीं इसके टॉप वेरिएंट्स की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,35,000 रुपये है. 

अपाचे rtr 180 को घर लाने के लिए आपके (एक्स-शोरूम) 1,35,619 रुपये खर्च करने होंगे

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Apache rtr 180 vs kawasaki w175Bike

Trending news

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
;