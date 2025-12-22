तीन नए कलर्स में आई Aprilia RS 457, देख कर दीवाने हो जाएंगे ग्राहक

Aprilia RS 457 New Colors: अप्रैलिया (Aprilia) ने इंडिया बाइक वीक 2025 में अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक RS 457 के तीन नए रंग पेश किए हैं. अप्रैलिया RS 457 के नए रंग और लॉन्च की जानकारी इटली की मशहूर बाइक निर्माता कंपनी अप्रैलिया ने अपनी मिड-साइज स्पोर्ट्स बाइक RS 457 को तीन नए आकर्षक रंगों में पेश किया है. इनमें आर्सेनिक येलो (Arsenic Yellow), स्नेक ब्लू (Snake Blue) और रेसिंग रेप्लिका (Racing Replica) शामिल हैं. उम्मीद है कि ये नए विकल्प जनवरी 2026 तक भारतीय शोरूम में उपलब्ध हो जाएंगे. कंपनी इन रंगों के जरिए उन युवाओं को लुभाना चाहती है जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी पसंद करते हैं.

आर्सेनिक येलो और स्नेक ब्लू का स्टाइलिश लुक 'आर्सेनिक येलो' वेरिएंट एक डार्क फिनिश के साथ आता है जिस पर पीले रंग के ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो इसे काफी क्लासी लुक देते हैं. वहीं, 'स्नेक ब्लू' वेरिएंट काफी चमकीला है, जिसमें नीले रंग की बॉडी के साथ लाल ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है. यह रंग अप्रैलिया की बड़ी बाइक RS 660 की याद दिलाता है. इन दोनों ही मॉडल्स में लाल रंग के रिम्स (पहिए) दिए गए हैं, जो बाइक के स्पोर्टी लुक को और भी निखार देते हैं.

प्रीमियम 'रेसिंग रेप्लिका' और खास फीचर्स तीनों में सबसे खास 'रेसिंग रेप्लिका' वेरिएंट है. इसका डिजाइन अप्रैलिया की मोटो-जीपी बाइक (RS-GP) से प्रेरित है. यह न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसमें कुछ खास एक्सेसरीज भी स्टैंडर्ड मिलती हैं. इस मॉडल में क्विकशिफ्टर पहले से लगा हुआ आता है, साथ ही इसमें अपनी सुविधा अनुसार सेट किए जा सकने वाले (Adjustable) ब्रेक और क्लच लीवर्स भी दिए गए हैं. ये फीचर्स इस बाइक की राइडिंग को और भी आसान और मजेदार बनाते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं भले ही बाइक के रंग बदल दिए गए हों, लेकिन इसके इंजन और तकनीक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही दमदार 457cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 47.6 hp की पावर और 43.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिपर क्लच दिया गया है. अपनी बेहतरीन ताकत और वजन के सही संतुलन की वजह से यह बाइक चलाने में काफी तेज और स्थिर रहती है.

कीमत और उपलब्धता फिलहाल अप्रैलिया RS 457 की शुरुआती कीमत लगभग 4.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि नए रंग आने के बाद पुराने रंगों को बंद किया जाएगा या दोनों साथ में बिकेंगे. साथ ही, रेसिंग रेप्लिका जैसे प्रीमियम वेरिएंट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अगर आप एक दमदार स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं, तो जनवरी तक का इंतजार आपके लिए बेहतरीन विकल्पों के दरवाजे खोल सकता है.