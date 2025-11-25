Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बाप रे, 457cc की GP Replica! Aprilia ने उतारी रेसिंग-मॉन्स्टर बाइक; रफ्तार में नहीं कोई मुकाबला

Aprilia RS 457 GP Replica: Aprilia ने अपनी धांसू स्पोर्ट्स बाइक RS 457 का नया GP Replica एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें MotoGP-स्टाइल लुक, क्विक शिफ्ट सिस्टम और प्रीमियम रेसिंग फीचर्स मिलते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:47 PM IST
Aprilia RS 457 GP Replica: इटली की मशहूर बाइक कंपनी Aprilia ने अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक RS 457 का नया और स्पेशल एडिशन पेश किया है, इस बाइक का नाम Aprilia RS 457 GP Replica है. यह एडिशन 2026 मॉडल के रूप में लॉन्च किया जा रहा है और इसे खास तौर पर उन राइडर्स के लिए बनाया गया है जो सड़क पर भी रेसिंग का असली रोमांच महसूस करना चाहते हैं. कंपनी ने 4 नवंबर 2025 को इसकी आधिकारिक घोषणा की और बताया कि इस नए वर्जन में कई ऐसे फीचर जोड़े गए हैं, जो इसे बेस मॉडल से अधिक प्रीमियम और स्पोर्टी बनाते हैं.

रेस-इंस्पायर्ड डिजाइन
GP Replica मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका रेस-इंस्पायर्ड डिजाइन है, जो बिल्कुल अप्रिलिया की MotoGP रेस बाइक जैसा दिखता है. इसमें खास GP Replica लिवरी, रेसिंग ग्राफिक्स और ब्लैक फिनिश वाला एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है, जो बाइक को एक अलग ही धांसू लुक देने का काम करता है. इसके अलावा इसमें सिंगल-सीट सेटअप और पैसेंजर काउल लगाया गया है, जो इसे पूरी तरह रेस मशीन का लुक देता है.

क्या है खासियत?
इस मॉडल में राइडिंग को और मजेदार बनाने के लिए कंपनी ने कुछ खास अपग्रेड दिए हैं. सबसे अहम है क्विक शिफ्ट सिस्टम, जिसकी मदद से राइडर बिना क्लच दबाए गियर बदल सकता है. वहीं, हाई-फ्रिक्शन ब्रेक पैड्स ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को और मजबूत और भरोसेमंद बनाते हैं. बाइक में वही मजबूत डुअल-बीम एल्युमिनियम फ्रेम है, साथ ही 41 mm का इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है. ब्रेकिंग सेटअप भी दमदार है. फ्रंट में 320 mm फ्लोटिंग डिस्क और ByBre रेडियल कैलिपर मिलते हैं, जबकि पीछे 220 mm डिस्क दी गई है.

इंजन 
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें वही 457cc ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 9,400 rpm पर 47 hp की पावर और 6,700 rpm पर 44 Nm टॉर्क पैदा करता है. इंजन में राइड-बाय-वायर सिस्टम लगाया गया है, जिससे बाइक की थ्रॉटल प्रतिक्रिया और भी स्मूद और सटीक हो जाती है. इसकी पावर क्लास इसे A2 लाइसेंस वाले राइडर्स के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन बनाती है.

फीचर्स
स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट सेटअप, 5-इंच TFT डिस्प्ले, मेटल-ब्रेडेड ब्रेक होज, बैकलिट हैंडलबार कंट्रोल्स, Aprilia Engine Maps (AEM), Aprilia Traction Control (ATC) और Cornering ABS शामिल हैं. ये सभी फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस्ड और प्रीमियम बाइक्स में शामिल करते हैं.

कुल मिलाकर Aprilia RS 457 GP Replica उन राइडर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और रेसिंग DNA तीनों को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं. इसका डिजाइन, फीचर्स और हैंडलिंग इसे 400–500cc स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में सबसे खास और अलग बनाते हैं.

 

