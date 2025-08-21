Ather ला रहा 1 लाख से सस्ता धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कब होगा भारत में लॉन्च

Ather EL Scooter: एथर एनर्जी 30 अगस्त, 2025 को होने वाले एनुअल एथर कम्युनिटी डे पर एक बिल्कुल नए, कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट "एथर ईएल" को पेश करने जा रहा है. ये एक बेहद किफायती और दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है जिसे एक पूरी तरह से नए प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार किया जाएगा.

तरुण मेहता के पोस्ट से खुलासा

एथर एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता ने X पर पोस्ट किया है जिसमें इसके बारे में जानकारी मिली है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि, "30 अगस्त को होने वाले एथर कम्युनिटी डे पर अपने नेक्स्ट जेनरेशन पीढ़ी स्कूटर प्लेटफ़ॉर्म 'ईएल' को अनवील करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं. 450 और रिज़्टा प्लेटफ़ॉर्म से एक दशक से मिली सीख के आधार पर, यह बेहद वर्सेटाइल, कम लागत वाला और अत्यधिक स्केलेबल है. और इस बार, हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म पर प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्सेप्ट भी है!"

Super excited to unveil our next generation scooter platform ‘EL’ in the upcoming Ather Community Day on 30th August. Building up on the decade long learnings from the 450 and Rizta platform, this one is extremely versatile, lower cost and highly scalable. And this time, we… pic.twitter.com/qTtaiF0alW — Tarun Mehta (@tarunsmehta) August 19, 2025

एथर ने अपकमिंग ईएल स्कूटर कॉन्सेप्ट की एक टीज़र इमेज जारी की है, जिसमें पारंपरिक स्टाइल वाले बॉडी पैनल के साथ साधारण लुक वाले एक पारिवारिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई गई है. इसका डिज़ाइन पारंपरिक होगा और व्यावहारिकता पर केंद्रित होगा, जबकि एथर 450 लाइन-अप स्पोर्ट और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदारों पर केंद्रित है.

एथर के इस नए किफायती प्लेटफॉर्म में मॉड्यूलर कंपोनेंट्स होंगे और इसमें बैटरी बदलने की क्षमता भी होने की उम्मीद है. लागत को नियंत्रित रखने के लिए इसमें मौजूदा एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म से कुछ साझा हिस्से भी होंगे. उम्मीद है कि अगले साल 1 लाख रुपये से कम कीमत पर बिक्री के लिए आने वाले एथर ईएल स्कूटर का मुकाबला चेतक और ओला एस1 जैसे एंट्री लेवल वेरिएंट से होगा. जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगले साल मार्केट में लॉन्च किया जाना तय है.