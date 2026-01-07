Advertisement
एथर 450X में 'Infinite Cruise' फीचर की एंट्री: अब शहर के ट्रैफिक में भी मिलेगी हाईवे जैसी सुविधा

Ather Energy: आमतौर पर गाड़ियों में मिलने वाला 'क्रूज कंट्रोल' हाईवे पर एक स्थिर गति के लिए बनाया जाता है, लेकिन एथर का Infinite Cruise विशेष रूप से भारतीय शहरों की जटिल परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:50 PM IST
Ather Energy: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी, एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अपने लोकप्रिय मॉडल Ather 450X के लिए 'इनफिनिटी क्रूज' फीचर लॉन्च कर दिया है. यह नया सॉफ्टवेयर फीचर कंपनी के 450X और 450 Apex मॉडल में उपलब्ध होगा. खास बात यह है कि इसके लिए ग्राहकों को शोरूम जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह एक OTA (ओवर-द-एयर) अपडेट के जरिए सीधे स्कूटर के डैशबोर्ड पर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगा.

क्या है 'Infinite Cruise' और यह कैसे है अलग?
आमतौर पर गाड़ियों में मिलने वाला 'क्रूज कंट्रोल' हाईवे पर एक स्थिर गति के लिए बनाया जाता है, लेकिन एथर का Infinite Cruise विशेष रूप से भारतीय शहरों की जटिल परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है. पारंपरिक सिस्टम ब्रेक लगाने या थ्रॉटल देने पर बंद हो जाते हैं, लेकिन एथर का यह सिस्टम सक्रिय रहता है. यह राइडर के इनपुट के अनुसार खुद को ढाल लेता है और नई स्पीड पर ऑटोमैटिक री-कैलिब्रेट हो जाता है, जिससे बार-बार बटन दबाने की झंझट खत्म हो जाती है.

शहरी ट्रैफिक के लिए खास इंजीनियरिंग
एथर ने इस फीचर को शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया है, जहाँ औसत गति अक्सर 30 किमी प्रति घंटा से कम रहती है. यह सिस्टम राइडर की थकान को कम करता है क्योंकि बार-बार थ्रॉटल (एक्सेलेरेटर) को एडजस्ट नहीं करना पड़ता. चाहे ट्रैफिक रुक-रुक कर चल रहा हो या सड़कें ऊबड़-खाबड़ हों, यह स्मार्ट क्रूज कंट्रोल राइडिंग को काफी आरामदायक बना देता है.

स्पीड रेंज और कंट्रोल मोड्स
Infinite Cruise की कार्यक्षमता काफी व्यापक है, यह 10 किमी/घंटा से लेकर 90 किमी/घंटा की रफ्तार के बीच काम करता है. इसमें 'CityCruise' फीचर दिया गया है जो ट्रैफिक के अनुसार गति बदलता है. साथ ही, 'Crawl Control' की मदद से खराब सड़कों पर कम गति में भी स्कूटर पूरी तरह स्थिर रहता है. यह उन स्थितियों में भी काम करता है जहाँ सामान्य क्रूज कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाते हैं.

चढ़ाई और ढलान के लिए 'हिल कंट्रोल'
इस अपडेट में एथर ने 'Hill Control' फीचर को भी जोड़ा है. यह फीचर चढ़ाई या ढलान पर वजन के बदलाव को भांप लेता है और एक समान गति बनाए रखता है. ढलान पर उतरते समय यह एथर के 'Magic Braking Algorithm' का उपयोग करता है, जिससे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए सुरक्षा और कंट्रोल दोनों बेहतर हो जाते हैं. गीली या फिसलन भरी सड़कों पर पकड़ बनाए रखने के लिए इसे मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल का भी साथ मिलता है.

पुराने ग्राहकों को मिला बड़ा तोहफा
एथर एनर्जी ने अपने मौजूदा ग्राहकों का ख्याल रखते हुए घोषणा की है कि यह फीचर 1 जनवरी 2025 के बाद खरीदे गए लगभग 44,000 से अधिक एथर 450X स्कूटरों में भी रोल आउट किया जाएगा. कंपनी की यह रणनीति दर्शाती है कि उनके पुराने स्कूटरों का हार्डवेयर इतना सक्षम है कि भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट्स को आसानी से स्वीकार कर सके, जिससे पुराने ग्राहकों को भी नई तकनीक का लाभ मिलता रहे.

सुरक्षित और रोमांचक राइडिंग का अनुभव
Infinite Cruise के साथ Multi Mode Traction Control और Magic Twist का मेल एथर 450X की सवारी को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और मजेदार बनाता है. सॉफ्टवेयर-आधारित इन बदलावों से स्कूटर समय के साथ और भी स्मार्ट होता जा रहा है. एथर का मानना है कि सॉफ्टवेयर के जरिए वे अपने प्रोडक्ट्स की क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहेंगे, जिससे ग्राहकों को हर बार एक नया अनुभव मिले.

कीमत और उपलब्धता
एथर 450X की बेंगलुरु में एक्स-शोरूम कीमत 1,47,998 रुपये से शुरू होती है. यह नया सॉफ्टवेयर अपडेट सभी योग्य ग्राहको के स्कूटरों पर चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है. एथर के इस कदम ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में तकनीक के महत्व को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहा अब परफॉरमेस के साथ-साथ स्मार्ट फीचर्स भी चुनाव का मुख्य आधार बन रहे हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Ather Energy

