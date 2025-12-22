एथर एनर्जी का बड़ा फैसला: 1 जनवरी 2026 से महंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ather Energy Price Hike: भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए नए साल से कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है. 1 जनवरी 2026 से एथर के सभी स्कूटर्स की कीमतों में ₹3,000 तक का इजाफा हो जाएगा. कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत, विदेशी मुद्रा (Forex) दरों में बदलाव और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ग्लोबल कीमतों में ग्रोथ के कारण यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है.

स्कूटर खरीदने के लिए बेस्ट है दिसंबर

जो ग्राहक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दिसंबर का महीना सबसे सही मौका है. वर्तमान कीमतों पर स्कूटर बुक करने के साथ-साथ ग्राहक कंपनी के 'इलेक्ट्रिक दिसंबर' ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं. इस ऑफर के तहत चुनिंदा शहरों में ₹20,000 तक के फायदे मिल रहे हैं, जिनमें इंस्टेंट कैशबैक, क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर छूट और चुनिंदा मॉडल्स पर 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी (Eight70™) शामिल है.

एथर का पोर्टफोलियो वर्तमान में दो प्रमुख सीरीज में बंटा हुआ है. पहली '450 सीरीज' है, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और मैजिक ट्विस्ट (MagicTwist™) जैसे फीचर्स के लिए जानी जाती है. वहीं दूसरी ओर 'रिज्टा' (Rizta) है, जिसे खासतौर पर परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इन स्कूटर्स में गूगल मैप्स नेविगेशन, डैशबोर्ड पर व्हाट्सएप और म्यूजिक कंट्रोल जैसे आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को हाई-टेक बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिज्टा को खूब पसंद कर रहे हैं ग्राहक

हाल ही में लॉन्च हुए फैमिली स्कूटर 'रिज्टा' ने बाजार में शानदार पकड़ बनाई है और इसने 2 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. अपनी 56 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता (अंडर-सीट और फ्रंक मिलाकर) और चौड़ी सीट के कारण यह स्कूटर काफी लोकप्रिय हो रहा है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें स्किड कंट्रोल और फॉल सेफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हाल ही में कंपनी ने इसके 'Z' वेरिएंट के लिए टचस्क्रीन अपग्रेड की घोषणा भी की है, जो इसे और अधिक प्रीमियम बनाता है.

एथर के स्कूटर्स को खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है. ग्राहक इन्हें देश भर में फैले 'एथर एक्सपीरियंस सेंटर्स' के अलावा Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. कंपनी का लक्ष्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेहतर तालमेल और मजबूत आफ्टर-सेल्स सर्विस के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखना है.