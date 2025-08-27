Ather उतारेगा किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, 30 अगस्त को लॉन्चिंग के लिए है तैयार
Ather उतारेगा किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, 30 अगस्त को लॉन्चिंग के लिए है तैयार

Ather Scooter: भारत में 30 अगस्त के दिन एथर अपना किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है जो टीवीएस ऑर्बिटर से टक्कर लेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:21 PM IST
Ather Scooter: एथर एनर्जी एक बिल्कुल नए स्कूटर के साथ अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, जिससे पर्दा 30 अगस्त को उठने वाला है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एंट्री कम्युनिटी डे (ACD) पर किया जाएगा. नए एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसके कॉन्सेप्ट रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और यह कंपनी के बिल्कुल नए 'EL' प्लेटफॉर्म की शुरुआत का प्रतीक होगा. नया EL आर्किटेक्चर एथर के भविष्य के स्कूटर लाइनअप के लिए एक ज्यादा फ्लेकसीबल और किफायती होगा. 

एथर का EL प्लेटफॉर्म

दिलचस्प बात यह है कि EL आर्किटेक्चर एक नए पावरट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चेसिस को इन्टीग्रेट करेगा, साथ ही एथर के मौजूदा सॉफ्टवेयर, तकनीकों और वर्तमान में एथर 450 प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल की जा रही बैटरी को भी सपोर्ट करेगा. एथर के अनुसार, यह नया प्लेटफॉर्म स्कूटरों को एक दमदार रेंज ऑफर करेगा.

EL आर्किटेक्चर पर आधारित अपकमिंग एथर इलेक्ट्रिक स्कूटरों का निर्माण महाराष्ट्र में एथर एनर्जी के नए औरंगाबाद प्लांट में किया जाएगा. यह प्लांट 2026 से चरणबद्ध तरीके से ऑपरेशन शुरू करने वाला है.

टीज़र में क्या खुलासा हुआ है?

आधिकारिक टीज़र में आगामी एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक सिल्हूट दिखाया गया है. इसमें एप्रन पर लगे एलईडी डीआरएल और दोनों तरफ इंडिकेटर्स वाली हैंडलबार काउल-माउंटेड हेडलाइट की झलक भी दिखाई गई है. इस ई-स्कूटर का उत्पादन 2026 में शुरू होने की उम्मीद है. कम लागत वाले ईएल प्लेटफॉर्म पर आधारित होने के कारण, यह प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में उपलब्ध एथर 450 और एथर रिज्टा से ज़्यादा किफ़ायती होने की संभावना है.

किफ़ायती एथर स्कूटर

एथर के पहले ईएल-आधारित इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत BaaS (बैटरी-एज़-ए-सर्विस) योजना के साथ लगभग 60,000 रुपये होने की उम्मीद है. अगर कीमत का अनुमान सही रहता है, तो नए एथर बजट स्कूटर हीरो विडा, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और बजाज ऑटो जैसे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को कड़ी टक्कर देंगे.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Ather Scooter

