Advertisement
trendingNow13105769
Hindi NewsऑटोमोबाइलAther का मास्टरस्ट्रोक: ₹1-1.25 लाख के बजट में आएगा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिडिल क्लास को टारगेट करने का है प्लान

Ather का मास्टरस्ट्रोक: ₹1-1.25 लाख के बजट में आएगा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिडिल क्लास को टारगेट करने का है प्लान

Ather Electric Scooter: एथर के सीईओ तरुण मेहता के अनुसार, EL प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है जहां एथर की अब तक मजबूत मौजूदगी नहीं थी. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी इसका 'फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर' है.

|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ather का मास्टरस्ट्रोक: ₹1-1.25 लाख के बजट में आएगा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिडिल क्लास को टारगेट करने का है प्लान

Ather Electric Scooter: भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी प्रीमियम पहचान बनाने के बाद, Ather Energy अब आम जनता तक पहुंचने  की तैयारी कर रही है. कंपनी ने क्लियर किया है कि वह अपने नए EL प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए किया जाएगा. इन स्कूटरों की कीमत ₹1 lakh से ₹1.25 lakh के बीच होने की उम्मीद है. 

'EL' प्लेटफॉर्म की खासियत 
एथर के सीईओ तरुण मेहता के अनुसार, EL प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है जहां एथर की अब तक मजबूत मौजूदगी नहीं थी. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी इसका 'फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर' है. इसका मतलब है कि कंपनी को हर नए मॉडल के लिए नया आधार (Base) तैयार नहीं करना होगा. एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपनी अलग-अलग जरूरतों वाले कई स्कूटर तेजी से और कम लागत में लॉन्च कर सकेगी.

सबसे ज्यादा बिक्री वाले सेगमेंट पर निशाना
भारत में टू-व्हीलर मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा ₹1-1.25 lakh की प्राइस रेंज में आता है. इसी सेगमेंट मे पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक, मध्यम वर्गीय परिवार और दैनिक यात्री सबसे ज्यादा सक्रिय है. एथर का मानना है कि इस मूल्य वर्ग में प्रवेश करने से उनकी बिक्री के आंकड़ों में भारी उछाल आएगा और वे ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) और टीवीएस (TVS) जैसे प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूदा मॉडल्स और नया प्लेटफॉर्म 
कंपनी ने स्वीकार किया है कि नए किफायती स्कूटर आने से कुछ मौजूदा ग्राहक छोटे मॉडल्स की ओर शिफ्ट हो सकते हैं. हालांकि, मैनेजमेंट ने इसकी 'कॉस्ट स्ट्रक्चर' की प्लानिंग इस तरह की है कि पुराने और नए मॉडल्स के बीच का अंतर बना रहे. EL प्लेटफॉर्म केवल किफायती स्कूटरो तक सीमित नही रहेगा, बल्कि भविष्य में इसका विस्तार अन्य श्रेणियों में भी किया जाएगा ताकि कंपनी का पोर्टफोलियो और ज्यादा विविधतापूर्ण हो सके.

TAGS

Ather

Trending news

किताब छोड़ राहुल ने संसद में सरकार को मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
किताब छोड़ राहुल ने संसद में सरकार को मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
Supreme Court
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Chandrapur Mayor Election
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Parliament Budget Session Live: एक जमाना था राहुल गांधी भाषण के बीच भाग जाते थे, अब पहले भाग जा रहे...अनुराग ठाकुर ने अब लोकसभा में बोलना शुरू किया
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session Live: एक जमाना था राहुल गांधी भाषण के बीच भाग जाते थे, अब पहले भाग जा रहे...अनुराग ठाकुर ने अब लोकसभा में बोलना शुरू किया