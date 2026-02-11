Ather का मास्टरस्ट्रोक: ₹1-1.25 लाख के बजट में आएगा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिडिल क्लास को टारगेट करने का है प्लान

Ather Electric Scooter: एथर के सीईओ तरुण मेहता के अनुसार, EL प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है जहां एथर की अब तक मजबूत मौजूदगी नहीं थी. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी इसका 'फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर' है.
Ather Electric Scooter: भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी प्रीमियम पहचान बनाने के बाद, Ather Energy अब आम जनता तक पहुंचने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने क्लियर किया है कि वह अपने नए EL प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए किया जाएगा. इन स्कूटरों की कीमत ₹1 lakh से ₹1.25 lakh के बीच होने की उम्मीद है.
'EL' प्लेटफॉर्म की खासियत
एथर के सीईओ तरुण मेहता के अनुसार, EL प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है जहां एथर की अब तक मजबूत मौजूदगी नहीं थी. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी इसका 'फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर' है. इसका मतलब है कि कंपनी को हर नए मॉडल के लिए नया आधार (Base) तैयार नहीं करना होगा. एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपनी अलग-अलग जरूरतों वाले कई स्कूटर तेजी से और कम लागत में लॉन्च कर सकेगी.
सबसे ज्यादा बिक्री वाले सेगमेंट पर निशाना
भारत में टू-व्हीलर मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा ₹1-1.25 lakh की प्राइस रेंज में आता है. इसी सेगमेंट मे पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक, मध्यम वर्गीय परिवार और दैनिक यात्री सबसे ज्यादा सक्रिय है. एथर का मानना है कि इस मूल्य वर्ग में प्रवेश करने से उनकी बिक्री के आंकड़ों में भारी उछाल आएगा और वे ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) और टीवीएस (TVS) जैसे प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे.
मौजूदा मॉडल्स और नया प्लेटफॉर्म
कंपनी ने स्वीकार किया है कि नए किफायती स्कूटर आने से कुछ मौजूदा ग्राहक छोटे मॉडल्स की ओर शिफ्ट हो सकते हैं. हालांकि, मैनेजमेंट ने इसकी 'कॉस्ट स्ट्रक्चर' की प्लानिंग इस तरह की है कि पुराने और नए मॉडल्स के बीच का अंतर बना रहे. EL प्लेटफॉर्म केवल किफायती स्कूटरो तक सीमित नही रहेगा, बल्कि भविष्य में इसका विस्तार अन्य श्रेणियों में भी किया जाएगा ताकि कंपनी का पोर्टफोलियो और ज्यादा विविधतापूर्ण हो सके.