Ather ने ट्रिपल क्रूज कंट्रोल के साथ पेश किया पहला स्कूटर, जानें फीचर्स और रेंज
Ather ने ट्रिपल क्रूज कंट्रोल के साथ पेश किया पहला स्कूटर, जानें फीचर्स और रेंज

Ather 450 Apex: एथर ने इस स्कूटर में  इन्फिनिटी क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को जोड़ा है. कंपनी ने इस स्कूटर को बेंगलुरु में हुए एथर Community Day 2025 पर पेश किया था.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:06 PM IST
Ather ने ट्रिपल क्रूज कंट्रोल के साथ पेश किया पहला स्कूटर, जानें फीचर्स और रेंज

Ather 450 Apex 2025: हमारे देश में आए दिन ईवी के नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं. दरअसल देश की कई सारी टू-व्हील और फोर व्हीलर कंपनियां अपनी गाड़ियों में नए- नए अपडेट कर रही हैं. इतना ही नहीं भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में हर महीने कई तरह की गाड़ियां लॉन्च हो रही है. लेकिन आज हम आपको एथर के ईवी स्कूटर के बारे में बताएंगे. 

कंपनी ने इस स्कूटर को नए अपडेट के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. एथर ने इस स्कूटर में  इन्फिनिटी क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को जोड़ा है. कंपनी ने इस स्कूटर को बेंगलुरु में हुए एथर Community Day 2025 पर पेश किया था. आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 से आपको एथर के नए स्कूटर नए अपग्रेड के साथ भारतीय बाजार में पेश किए जाएंगे. 

आखिर क्या है इन्फिनिटी क्रूज

एथर के इस इन्फिनिटी क्रूज कंट्रोल की बात करें, तो इसे भारतीय सड़कों और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है. कंपनी ने इस स्कूटर में तीन मोड दिया है, जैसे-सिटी क्रूज, हिल क्रूज और क्राउल कंट्रोल जैसे फीचर्स का ऑप्शन दिया गया है. 

सिटी क्रूज- एथर में सिटी क्रूज शहरी सड़कों को देखते हुए बनाया गया  है. सिटी क्रूज कंट्रोल की मदद से शहर में यह स्कूटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक नहीं बढ़ेगा. इसकी खास बात यह है कि ब्रेक लगाने पर या स्पीड बढ़ाने पर यह बंद नहीं होगा. 

हिल क्रूज- स्कूटर में यह क्रूज पहाड़ी रास्तों के लिए बनाया गया है. ताकि स्कूटर आसानी से चढ़ाई को चढ़ सके. यह हिल क्रूज आपको ढलान पर भी काफी मदद करेगा है. आपको बता दें कि इस स्कूटर में मेजिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. 

क्राउल कंट्रोल- एथर ने अपने इस स्कूटर में क्राउल कंट्रोल को दिया है, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों  के लिए बनाया गया है. क्राउल कंट्रोल की मदद से स्कूटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है. 

यहां देखें रेंज

2025 Ather 450 Apex स्कूटर की रेंज की बात करें, तो यह फुल चार्ज होने पर लगभग 157 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है. 

;