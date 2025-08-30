Ather ने उठाया Redux moto scooter कॉन्सेप्ट से पर्दा, जानें क्या कुछ होगा खास
Ather Redux: ये एक दमदार प्रदर्शन वाला कॉन्सेप्ट है जो बॉडीवर्क के लिए एम्पलीटेक्स का इस्तेमाल करता है. कंपनी रेडक्स को एक "मोटो-स्कूटर" के रूप में कैटेगराइज करती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:37 PM IST
Ather Redux: एथर एनर्जी ने अपने तीसरे कम्युनिटी डे पर ईएल प्लेटफ़ॉर्म तो अनवील किया ही है, साथ ही कंपनी ने रेडक्स नाम का एक दमदार कॉन्सेप्ट भी अनवील किया है. प्रोडक्शन सेंट्रिक और फैमिली के लिए पेरफेक्ट ईएल01 कॉन्सेप्ट से हटकर रेडक्स को एथर मोटो-स्कूटर कहना सही रहेगा. चलिए इसके बारे में और जानते हैं. 

एथर रेडक्स कॉन्सेप्ट

यह एक दमदार प्रदर्शन वाला कॉन्सेप्ट है जो बॉडीवर्क के लिए एम्पलीटेक्स का इस्तेमाल करता है. कंपनी रेडक्स को एक "मोटो-स्कूटर" के रूप में कैटेगराइज करती है जो स्कूटर की तेजी और मोटरसाइकिल की रफ्तार का मिश्रण है. इसे हल्के एल्यूमीनियम फ्रेम पर तैयार किया गया है, साथ ही इसमें 3डी-प्रिंटेड मेश सीट हैं और एम्पलीटेक्स से बनी बॉडीवर्क का इस्तेमाल भी इसमें देखने को मिलता है.

इसे ऐसे मटीरियल से तैयार किया गया है जो टिकाऊ है और ऐसा दावा कंपनी ने किया है. इसके डिजाइन एलीमेंट्स बेहद ही खास है और ये बेहद ही यूनीक भी हैं. राइडर्स जिन्हें जोरदार प्रदर्शन के साथ एक स्टाइलिश स्कूटर पसंद है उनके लिए खासतौर पर ये कान्सेप्ट बेहद ही दमदार होने वाला है. 

Redux आज के इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण अलग है. कंपनी का कहना है कि इसे अनुकूली राइड डायनामिक्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो सवारी की परिस्थितियों के अनुसार ही बिहेव करता है.  इसमें "पोस्चर-आधारित परिवर्तन" की सुविधा है, जिससे यह एर्गोनॉमिक्स को बदल सकता है और सीधे स्कूटर की स्थिति और स्पोर्टी मोटरसाइकिल जैसी स्थिति के बीच स्विच कर सकता है. तकनीक की बात करें तो, इसमें Morph-UI नामक एक नया इंटरफ़ेस है जो राइडिंग मोड के अनुसार अपना लेआउट बदलता है, जिससे अलग-अलग जानकारी सामने और केंद्र में आती है. ये कान्सेप्ट ऐसे राइडर्स को पसंद आएगा जो स्पीड पसंद करते हैं और साथ ही साथ उनका फोकस स्टाइल पर भी रहता है. ऐसे ग्राहकों के लिए ये स्कूटर कान्सेप्ट काफी ज्यादा दमदार साबित होगा. 

