Ather ने दिखाई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट टू-व्हीलर की झलक, इस दिन उठेगा पर्दा
ऑटोमोबाइल

Ather ने दिखाई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट टू-व्हीलर की झलक, इस दिन उठेगा पर्दा

Ather Concept two wheeler: शुरुआती टीज़र में वाहन के बोल्ड और स्पोर्टी डिज़ाइन की झलक दिखाई गई थी, जो हेडलाइट्स और टेललाइट्स की पोज़िशनिंग को देखते हुए, एक मैक्सी-स्कूटर जैसा नजर आ रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:19 PM IST
Ather ने दिखाई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट टू-व्हीलर की झलक, इस दिन उठेगा पर्दा

Ather Concept two wheeler: एथर एनर्जी 30 अगस्त को होने वाले अपने कम्युनिटी डे इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है. इवेंट से पहले, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता ने अपने पहले कॉन्सेप्ट मॉडल के लॉन्च की घोषणा की है. ब्रांड का दावा है कि इस मॉडल को 'भविष्य के राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है'. आधिकारिक अनवीलिंग से पहले, कम्पनी टीजर लॉन्च करके इस कॉन्सेप्ट व्हीकल को अनवील कर ध है. पहले टीज़र में हमें मॉडल का एक सिल्हूट दिखा, जबकि दूसरे टीज़र में हमें एक नए डिज़ाइन एलिमेंट की झलक दिखाई गई है'.

शुरुआती टीज़र में वाहन के बोल्ड और स्पोर्टी डिज़ाइन की झलक दिखाई गई थी, जो हेडलाइट्स और टेललाइट्स की पोज़िशनिंग को देखते हुए, एक मैक्सी-स्कूटर जैसा नजर आ रहा है. हेडलाइट का आकार नुकीला है और यह बॉडी-कलर फेयरिंग से घिरा हुआ नजर आता है. वहीं टेललाइट का एंगल काफी शार्प है. एक खास बात यह है कि सीट का डिज़ाइन नया है, जहाँ पैसेंजर सीट को काफ़ी ऊपर रखा गया है. पहले, यह एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा डिज़ाइन लग रहा था. लेकिन अब इस डिजाइन को आसानी से समझा जा सकता है.

टू-व्हीलर मेकर के लेटेस्ट टीज़र में स्कूटर की सीट का डिज़ाइन बिल्कुल नया है. इसमें दो हिस्से होंगे जिनमें पैडेड हिस्से पैरलल रखे गए हैं और उनके बीच एक गैप है. यह टेल सेक्शन के एक बेहद शार्प डिज़ाइन से जुड़ा है, जो किसी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड बाइक जैसा ही लगता है. इसके अलावा, सीट पर 'ATHER' अक्षर अच्छी तरह से भरे और उकेरे हुए हैं.

इसके अलावा, कंपनी इस इवेंट के दौरान अपने नए EL प्लेटफ़ॉर्म को अनवील करने की योजना बना रही है. यह EL प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से ब्रांड के आगामी किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए विकसित किया गया है. इसमें मौजूदा Ather 450 प्लेटफ़ॉर्म की बैटरी और Atherstack के घटकों का इस्तेमाल करके एक नया पावरट्रेन और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल स्थानीय और वैश्विक, दोनों बाज़ारों के लिए नए मॉडलों के लिए किया जाएगा, और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रखा जाएगा. 

;