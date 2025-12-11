रिकॉर्ड तोड़ दिया! Ather Rizta के दो लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गए, जमकर खरीद रहे ग्राहक

Advertisement
Ather Rizta Sale: अप्रैल 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही Rizta ने Ather Energy की पहुँच को उसके दक्षिणी गढ़ों से बाहर निकाल कर नए बाजारों तक फैलाया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:10 PM IST
Ather Rizta Sale: Ather Energy के फैमिली स्कूटर, Rizta ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी ने घोषणा की है कि Rizta की बिक्री का आंकड़ा दो लाख यूनिट को पार कर गया है. यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे पहले मई 2025 में ही इस स्कूटर ने एक लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा छूआ था. इसका मतलब है कि सिर्फ छह महीनों के अंदर ही Rizta को ग्राहकों का जबरदस्त प्यार मिला है. 

नए बाजारों में पकड़
अप्रैल 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही Rizta ने Ather Energy की पहुँच को उसके दक्षिणी गढ़ों से बाहर निकाल कर नए बाजारों तक फैलाया है. खास तौर पर, मध्य और उत्तरी भारत के बाजारों ने इस फैमिली स्कूटर को शानदार प्रतिक्रिया दी है. Terracotta Red जैसे नए रंगों और 3.7 kWh बैटरी वाले Rizta S वेरिएंट को शामिल करने से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. Rizta अब Ather की कुल बिक्री में 70% से अधिक का योगदान करती है. इसकी बदौलत कंपनी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी बाजार हिस्सेदारी को लगभग दोगुना कर लिया है, जिससे यह साफ है कि स्कूटर ने मध्य भारत के उपभोक्ता आधार की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है.

प्रमुख खासियतें 
Rizta दो मॉडल—Rizta S और Rizta Z—में उपलब्ध है, जिनकी IDC रेंज क्रमशः 123 किमी और 159 किमी है. इस स्कूटर की मुख्य विशेषताओं में इसकी बड़ी और आरामदायक सीट, साथ ही 56 लीटर का विशाल भंडारण स्थान (34 लीटर अंडर-सीट और वैकल्पिक 22 लीटर फ्रंक एक्सेसरी) शामिल है. इसमें सवार के पैरों के लिए पर्याप्त जगह (ample leg space) वाला एक चौड़ा फ्लोरबोर्ड भी है. सुरक्षा के लिए इसमें SkidControl™ जैसे फीचर दिए गए हैं, साथ ही Fall Safe, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ESS), और चोरी/टो अलर्ट जैसे फीचर भी मिलते हैं. हाल ही में Rizta Z वेरिएंट को टचस्क्रीन कार्यक्षमता के साथ एक बड़ा अपग्रेड मिला है. इतना ही नहीं, यह स्कूटर अब नेपाल और श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उपलब्ध हो गया है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Ather Rizta

