Ather की बड़ी कामयाबी, बना दिए 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दनादन खरीद रहे कस्टमर्स

Ather Electric Scooters: एथर ने परफॉर्मेंस और फैमिली यूज़ दोनों के लिए अच्छे स्कूटर बनाए हैं. रिज़्टा को लॉन्च हुए सिर्फ़ एक साल हुआ है, लेकिन यह एथर की ग्रोथ में एक मुख्य पिलर बन गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:34 AM IST
Ather Electric Scooters: भारत की टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी, Ather Energy Limited (एथर एनर्जी लिमिटेड) ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. तमिलनाडु के होसुर में बनी अपनी फैक्ट्री से उन्होंने अपना 5,00,000वाँ (पाँच लाखवाँ) स्कूटर रोल-आउट किया है. सबसे ख़ास बात यह है कि यह रिकॉर्ड-तोड़ स्कूटर, एथर का 'फैमिली स्कूटर' Rizta (रिज़्टा) था. यह स्कूटर पिछले साल ही लॉन्च हुआ था और बहुत कम समय में ही यह कंपनी के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले प्रोडक्ट्स में से एक बन गया है.

5 लाख स्कूटर बनाना क्यों बड़ी बात है?
इस मौके पर बोलते हुए, एथर एनर्जी के सह-संस्थापक और सीटीओ (CTO), स्वप्निल जैन ने कहा, "5 लाख स्कूटर का आंकड़ा पार करना एथर के लिए बहुत बड़ी जीत है. जब हमने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया था, तब से लेकर आज तक, हमारा सफर सिर्फ़ गाड़ियाँ बनाने का नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाने का रहा है जो बड़ा हो, भरोसेमंद हो और लगातार अच्छा काम करे."

उन्होंने आगे कहा कि यह अचीवमेंट सालों की कड़ी इंजीनियरिंग, कड़े टेस्ट और प्रोडक्शन के हर लेवल पर क्वालिटी पर ध्यान देने का नतीजा है. यह हमारी पूरी टीम की मेहनत और, सबसे ज़रूरी, हमारे ग्राहकों के भरोसे और सपोर्ट को दिखाता है.

रिज़्टा बना Ather का नया 'स्टार'
इन सालों में, एथर ने परफॉर्मेंस और फैमिली यूज़ दोनों के लिए अच्छे स्कूटर बनाए हैं. रिज़्टा को लॉन्च हुए सिर्फ़ एक साल हुआ है, लेकिन यह एथर की ग्रोथ में एक मुख्य पिलर बन गया है. यह अब कंपनी के कुल प्रोडक्शन का एक-तिहाई (One-Third) से ज़्यादा योगदान दे रहा है और कंपनी के बिज़नेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है. पिछले कुछ महीनों में, एथर ने बड़े शहरों के साथ-साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अपनी पहुंच तेज़ी से बढ़ाई है.

और भी फैक्ट्री ला रहा है Ather!
एथर अभी होसुर, तमिलनाडु में दो फैक्ट्री चलाता है— एक स्कूटर असेंबली के लिए और एक बैटरी बनाने के लिए. होसुर की फैक्ट्री की क्षमता हर साल 4,20,000 स्कूटर बनाने की है.

लेकिन मांग बहुत बढ़ रही है, इसलिए एथर अपनी तीसरी फैक्ट्री (फ़ैक्टरी 3.0) महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बिडकिन में बना रहा है. यह फैक्ट्री दो फेज़ में डेवलप होगी और इसमें लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. जब यह नई फैक्ट्री पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, तो एथर की सभी फैक्ट्रियों की कुल क्षमता बढ़कर सालाना 1.42 मिलियन (14 लाख 20 हज़ार) इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाएगी!

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Ather

