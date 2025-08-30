Ather ने पेश किया धाकड़ EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर, 2026 फेस्टिस सीजन में हो सकती है धमाकेदार एंट्री
Ather ने पेश किया धाकड़ EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर, 2026 फेस्टिस सीजन में हो सकती है धमाकेदार एंट्री

Ather Unveiled EL01 Scooter: एथर एनर्जी ने एथर EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर के साथ अपने बिल्कुल नए EL स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म का अनवील कर दिया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:14 PM IST
Ather ने पेश किया धाकड़ EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर, 2026 फेस्टिस सीजन में हो सकती है धमाकेदार एंट्री

Ather Unveiled EL01 Scooter: एथर एनर्जी ने एथर EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर के साथ अपने बिल्कुल नए EL स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म का अनवील कर दिया है. EL01 का प्रोडक्शन वर्ज़न इस नए लचीले आर्किटेक्चर पर आधारित ब्रांड का पहला प्रोडक्ट होगा. आपको बता दें कि कंपनी फेस्टिव सीजन 2026 में दिवाली के आसपास इसे भारत में लॉन्च कर सकती है. 

एथर EL प्लेटफ़ॉर्म से फायदा 
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ather का दावा है कि उसका नया EL प्लेटफ़ॉर्म सर्विस गैप को दोगुना करके 10,000 किमी कर देगा, जो इंडस्ट्री  के स्टैंडर्ड 5,000 किमी से लगभग दोगुना है. यह असेंबली समय को भी 15 प्रतिशत कम कर देगी. 

इसके अलावा, नया एथर EL प्लेटफ़ॉर्म एक नए ACDC चार्जिंग सिस्टम की शुरुआत करता है जिसमें एक ऑनबोर्ड चार्जर है, जिससे वाहन को मानक तीन-पिन वाले घरेलू सॉकेट के माध्यम से सीधे चार्ज किया जा सकता है. यह फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. यह स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न शैलियों और आकारों के स्कूटरों को एडजस्ट कर सकता है, जिनमें मैक्सी-स्कूटर से लेकर फैमिली टू-व्हीलर शामिल हैं. 

ईएल प्लेटफ़ॉर्म 2kWh से 5kWh तक के बैटरी पैक के हिसाब से तैयार किया गया है. इसमें एक हाइटेक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो मेनली CBS (कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) का एक ज्यादा हाइटेक एडीशन है. यह नया आर्किटेक्चर एथर के फ्यूचर के प्रोडक्ट का बेस बनेगा, लेकिन ब्रांड के मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने मौजूदा चेसिस का ही इस्तेमाल करते रहेंगे और उनमें ये नया प्लेटफ़ॉर्म नहीं देखने को मिलेगा. 

ये हो सकती हैं खासियतें 
डुअल-टोन नियॉन और सफ़ेद रंगों में रंगे, प्रदर्शित एथर ईएल01 कॉन्सेप्ट स्कूटर में एक आयताकार एलईडी हेडलाइट, एक छोटा काला एप्रन, चौड़े हैंडलबार, एक सिंगल-पीस सीट और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ एक आकर्षक एलईडी टेललैंप इसमें शामिल किए गए हैं. 

एथर ईएल01 नए ईएल प्लेटफ़ॉर्म पर डिज़ाइन किया जाने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है, जो अगले साल दिवाली के मौसम में लॉन्च होगा। कंपनी ने पुष्टि की है कि उसके आगामी ईएल प्लेटफ़ॉर्म आधारित मॉडल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्थित उसके नए प्रोडक्शन प्लांट में तैयार किए जाएँगे. 

Ather Unveiled EL01

;