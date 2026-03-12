Advertisement
ऑडी इंडिया का झटका: 1 अप्रैल से महंगी होंगी सभी कारें, जानें कितनी जेब ढीली करनी होगी

Audi price hike: ऑडी इंडिया का कहना है कि यह फैसला कोई मजबूरी नहीं, बल्कि बाजार की परिस्थितियों का नतीजा है. कंपनी के मुताबिक, कारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. साथ ही, विदेशी करेंसी की दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण भी कंपनी की लागत बढ़ गई है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:15 PM IST
Audi price hike: जर्मन कार कंपनी ऑडी इंडिया 1 अप्रैल 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसका मतलब है कि अगले महीने से ऑडी की पूरी रेंज, जिसमें सेडान से लेकर पावरफुल SUV तक शामिल हैं, महंगी हो जाएंगी. आइए जानते हैं कि कंपनी ने यह फैसला क्यों लिया और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा.

क्यों बढ़ रहे हैं ऑडी के दाम?
ऑडी इंडिया का कहना है कि यह फैसला कोई मजबूरी नहीं, बल्कि बाजार की परिस्थितियों का नतीजा है. कंपनी के मुताबिक, कारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. साथ ही, विदेशी करेंसी की दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण भी कंपनी की लागत बढ़ गई है. ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने बताया कि वे इस बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर कम से कम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लागत को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था.

इन कारों पर पड़ेगा सीधा असर
कीमतों में यह 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी ऑडी के पूरे भारतीय पोर्टफोलियो पर लागू होगी. चाहे आप शानदार सेडान जैसे A4 या A6 देख रहे हों, या फिर पॉपुलर SUV जैसे Q3, Q5 और लग्जरी Q7 और Q8 के शौकीन हों, इन सबकी 'एक्स-शोरूम' कीमतें बढ़ जाएंगी. यहां तक कि ऑडी की सबसे दमदार कार RSQ8 परफॉरमेंस भी इस प्राइज हाइक से अछूती नहीं रहेगी. 2026 में ऑडी की तरफ से कीमतों में यह पहली बड़ी बढ़ोतरी है.

इन कंपनियों ने बढ़ाए दाम
ऑडी अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो दाम बढ़ा रही है. यह पूरे ऑटो सेक्टर में चल रहा एक ट्रेंड है. ऑडी से पहले जनवरी 2026 में ही अन्य लग्जरी ब्रांड्स जैसे BMW और मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए थे.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

