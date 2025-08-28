Audi के डीलर पार्टनर्स ने शुरू किया ‘एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम’, ग्राहकों को ऐसे मिलेगा फायदा

Audi India: ऑडी इंडिया के देशभर के डीलरशिप्स ने नया एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है. यह प्रोग्राम ग्राहकों को उनकी गाड़ी के भविष्य के मूल्य की गारंटी देता है, जिससे ग्राहकों का भरोसा मज़बूत होगा और त्योहारों के मौसम में लग्ज़री कारों की मांग को बढ़ावा मिलेगा. दरअसल डीलर पार्टनर्स का नया एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम ग्राहकों को कार बेचने के समय एक तय और पारदर्शी प्राइस देता है, साथ ही आसान फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस विकल्प भी प्रदान करता है, जिससे कीमत के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता. इससे ग्राहकों का कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ेगा और उन्हें फायदा भी मिलेगा.

एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम की खासियतें

गारंटीड फ्यूचर वैल्यू

Add Zee News as a Preferred Source

इस प्लान में 3 साल / 45,000 किमी के बाद एक्स-शोरूम कीमत का 60% मिलेगी

4 साल / 60,000 किमी के बाद एक्स-शोरूम कीमत का 50% मिलेगी

लो-ईएमआई बैलून फाइनेंस (फाइनेंसर की स्वीकृति के आधार पर)

झंझट-मुक्त ओनरशिप: यह ऑफ़र छह मॉडलों पर लागू है — ऑडी A4, ऑडी Q3, ऑडी Q3 स्पोर्टबैक, ऑडी A6, ऑडी Q5 और ऑडी Q7

अगर आप इस ऑफर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आपको अपने करीबी डीलरशिप पर जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस नए शुरू की गए प्रोग्राम को समझने में आपको मदद मिलेगी. इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं जहां से आपको इस ऑफर की जानकारी मिल जाएगी.