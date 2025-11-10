Advertisement
भारत में ऑडी का 'डबल अटैक': Q3 और Q5 'सिग्नेचर लाइन' ने प्रीमियम SUV सेगमेंट को किया और भी ख़ास!

Audi Q3 and Q5 Signature Line: इन नए मॉडल्स में खास डिज़ाइन एलिमेंट्स, प्रीमियम डिटेलिंग और कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे इनकी लग्ज़री और भी बढ़ गई है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:12 PM IST
Audi Q3 and Q5: जर्मनी की लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी लोकप्रिय SUV, ऑडी Q3 और ऑडी Q5 के नए 'सिग्नेचर लाइन' एडिशन लॉन्च कर दिए हैं. इन नए मॉडल्स में खास डिज़ाइन एलिमेंट्स, प्रीमियम डिटेलिंग और कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे इनकी लग्ज़री और भी बढ़ गई है.

सिग्नेचर लाइन की ख़ासियतें:
सिग्नेचर लाइन पैकेज इन दोनों SUVs को कई एक्सक्लूसिव अपग्रेड देता है, जिससे ये सड़क पर और भी खास दिखती हैं:

वेलकम प्रोजेक्शन: इसमें रोशनी वाले ऑडी रिंग्स (लोगो) एन्ट्री LED लैंप दिए गए हैं, जो दरवाजा खुलने पर नीचे ज़मीन पर वेलकम प्रोजेक्शन दिखाते हैं.

हमेशा सीधा लोगो: इसमें डायनामिक व्हील हब कैप्स हैं, जो गाड़ी चलने पर भी ऑडी के चारों रिंग्स को हमेशा सीधा रखते हैं.

अंदरूनी खूबसूरती: केबिन को और प्रीमियम बनाने के लिए इसमें फ्रेग्रेंस डिस्पेंसर (खुशबू फैलाने वाला), मेटैलिक की कवर और स्टेनलेस स्टील पेडल सेट दिए गए हैं.

खास डिज़ाइन: इन पर विशेष ऑडी रिंग्स डेकल्स (स्टिकर्स) भी लगाए गए हैं.

नए फीचर्स 

ऑडी Q3 (और Q3 स्पोर्टबैक) सिग्नेचर लाइन में कई महत्वपूर्ण अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं. इनमें पार्क असिस्ट प्लस सिस्टम शामिल है, जो पार्किंग को आसान बनाता है. सुविधा के लिए, पीछे की सीट के कम्पार्टमेंट में अब एक 12V आउटलेट और दो USB पोर्ट दिए गए हैं. बाहरी अपडेट्स में नए स्पोर्टी R18 5-V स्पोक (S डिज़ाइन) अलॉय व्हील्स और 'प्रोग्रेसिव रेड' नामक एक नया रंग विकल्प भी शामिल है. वहीं, ऑडी Q5 सिग्नेचर लाइन को खास तौर पर नए R19 5-ट्विन-आर्म, ग्रेफाइट ग्रे, ग्लॉस टर्न्ड फिनिश अलॉय व्हील्स से अपडेट किया गया है, जो इसके लुक को और प्रीमियम बनाते हैं.

रंग और उपलब्धता
ये मॉडल्स पाँच शानदार बाहरी रंगों में उपलब्ध होंगे: नवारा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट, मिथोस ब्लैक, मैनहट्टन ग्रे और डिस्टिंक्ट ग्रीन.

कीमत 

ऑडी इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए सिग्नेचर लाइन मॉडल्स की एक्स-शोरूम कीमतें (जो लगभग हैं) इस प्रकार हैं: ऑडी Q3 सिग्नेचर लाइन की कीमत ₹ 52,31,000 रखी गई है, जबकि इसका अधिक स्टाइलिश कूप वेरिएंट, ऑडी Q3 स्पोर्टबैक सिग्नेचर लाइन, ₹ 53,55,000 की कीमत पर उपलब्ध है. वहीं, बड़े और अधिक शक्तिशाली मॉडल, ऑडी Q5 सिग्नेचर लाइन की एक्स-शोरूम कीमत ₹ 69,86,000 निर्धारित की गई है. ये कीमतें दर्शाती हैं कि प्रीमियम फीचर्स और खास डिज़ाइन अपडेट्स के साथ ऑडी इन SUVs को लग्जरी सेगमेंट में पेश कर रही है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

