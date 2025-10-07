फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड तोड़ रही गाड़ियों की बिक्री, GST 2.0 लागू होते ही दनादन खत्म हो रहा स्टॉक

Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:00 AM IST
Trending Photos

Auto Sales: भारत के ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर में सितंबर 2025 के महीने में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा. त्योहारों की दस्तक और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए लैंडमार्क GST 2.0 रिफॉर्म के दोहरे असर ने ऑटो बाजार को एक नई रफ्तार दे दी है. ग्राहक दनादन गाड़ियां खरीद रहे हैं और ऑटो सेक्टर में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. 

क्या था शुरुआती सस्पेंस?
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के उपाध्यक्ष साईं गिरिधर के अनुसार, सितंबर की शुरुआत काफी धीमी थी. पहले तीन हफ्तों तक ग्राहक अपनी खरीदारी टाल रहे थे. वे नए GST 2.0 शासन के लागू होने और संभावित कम दरों का इंतजार कर रहे थे. बाजार में एक तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था—यह शांत माहौल बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसा था.

आखिरी हफ्ते में कैसे पलटी बाजी?
फिर आया सितंबर का आखिरी हफ्ता, जब नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ और उसी समय GST 2.0 की कम दरें लागू हुईं. यह मौका सोने पर सुहागा साबित हुआ! गिरिधर ने कहा कि "सितंबर 2025 एक असाधारण रूप से अनूठा महीना था." ग्राहकों का सेंटीमेंट (खरीद का मूड) रातों-रात बदल गया, और अंतिम सप्ताह में खरीदारी का जो बूम आया, उसने पूरे महीने की तस्वीर बदल दी.

नतीजा यह हुआ कि पूरे महीने में ऑटो बिक्री में 5.22% की सालाना वृद्धि (YoY growth) दर्ज की गई. इस वृद्धि में टू-व्हीलर्स (6.5%) और पैसेंजर व्हीकल्स (5.8%) ने सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया.

नवरात्रि 2025 रही बेहद खास 
FADA ने नवरात्रि 2025 को "नेवर सीन बिफोर" (पहले कभी न देखा गया) क्षण बताया है. GST 2.0 ने इसे एक सच्चा 'बचत उत्सव' बना दिया, जिसने रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री के दरवाजे खोल दिए.

गिरिधर ने उत्साह से कहा, "नवरात्रि 2025 भारत के ऑटोमोबाइल रिटेल सफर के सबसे यादगार अध्यायों में से एक के रूप में दर्ज होगा." उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल बिक्री में 34% की ऐतिहासिक सालाना वृद्धि हुई, जो किसी भी त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड है.

टू-व्हीलर्स: 36% की जबरदस्त वृद्धि

पैसेंजर व्हीकल्स (कारें): 34.8% की तेज उछाल

कमर्शियल व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहन): 14.8% की बढ़त

इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का श्रेय सीधे तौर पर GST 2.0 सुधार को दिया गया, जिसने खरीदारों के सेंटीमेंट को पुनर्जीवित किया और पूरे देश में रिकॉर्ड फुटफॉल और डिलीवरी को बढ़ावा दिया.

आगे अक्टूबर में क्या उम्मीद है?
GST 2.0 की सफलता को देखते हुए, FADA अक्टूबर 2025 के लिए बेहद आशावादी है. धनतेरस और दीपावली जैसे बड़े त्योहार अभी आने बाकी हैं, और उम्मीद है कि ये ऑल-टाइम हाई सेल्स देंगे. FADA का मानना है कि GST 2.0 से बढ़ी हुई सामर्थ्य (Affordability), सामान्य से अधिक मानसून से ग्रामीण आय में वृद्धि, और स्थिर ब्याज दरें एक साथ मिलकर भारत को इसके इतिहास के सबसे शानदार 42-दिवसीय त्योहारी सीजन की दहलीज पर खड़ा कर चुकी हैं.

