ऑटोमैटिक या मैनुअल! कौन से ट्रांसमिशन के साथ कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज?

Car Mileage Tips: भारत में कार खरीदने का फैसला काफी हद तक इस बात पर टिका होता है कि गाड़ी 'मैनुअल' हो या 'ऑटोमैटिक'. जहां मैनुअल कारें चलाने के शौकीनों की पहली पसंद रही हैं, वहीं शहरों के बढ़ते ट्रैफिक ने ऑटोमैटिक कारों की मांग बढ़ा दी है. सही सिलेक्शन आपकी जेब, कंफर्ट और कार की लाइफ तीनों पर असर डालता है. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे तगड़ा साबित हो सकता है.

फ्यूल की बचत

ज्यादातर मामलों में मैनुअल गियरबॉक्स को माइलेज का राजा माना जाता है. टाटा पंच या हुंडई वेन्यू जैसी कारों में मैनुअल मॉडल ऑटोमैटिक के मुकाबले 2 से 4 किमी/लीटर ज्यादा माइलेज देते हैं. हालांकि, मारुति की AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) तकनीक वाली कारें अब मैनुअल के बराबर ही माइलेज देने लगी हैं. वहीं, लग्जरी कारों में मिलने वाले डीसीटी (DCT) या टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स थोड़े कम माइलेज के साथ शानदार पावर देते हैं.

ड्राइविंग का आराम

बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में जहां घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, वहां ऑटोमैटिक कार किसी वरदान से कम नहीं है. बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने से पैरों में होने वाले दर्द से आजादी मिलती है. किआ सेल्टोस या टाटा सफारी जैसी ऑटोमैटिक कारों में ड्राइविंग का अनुभव बहुत आसान और तनावमुक्त हो जाता है. इसके विपरीत, मैनुअल कार चलाना ट्रैफिक में काफी थकावट भरा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

खर्च और मेंटेनेंस

कीमत के मामले में मैनुअल कारें हमेशा सस्ती होती हैं. एक ऑटोमैटिक कार खरीदने के लिए आपको मैनुअल के मुकाबले 60 हजार से 1.5 लाख रुपये तक ज्यादा देने पड़ सकते हैं. मेंटेनेंस की बात करें तो मैनुअल गियरबॉक्स का सुधार सस्ता और आसान होता है, जबकि हाई-टेक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (जैसे DCT) खराब होने पर जेब पर भारी पड़ सकते हैं. अगर बजट कम है, तो मैनुअल कार ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

रीसेल वैल्यू

पुराने समय में मैनुअल कारों की रीसेल वैल्यू ज्यादा होती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है. शहरों में बढ़ती माग के कारण पुरानी ऑटोमैटिक कारो को भी अच्छे खरीदार मिल रहे हैं. टोयोटा ग्लान्ज़ा या मारुति बलेनो जैसी कारों के ऑटोमैटिक वेरिएंट सेकंड-हैंड मार्केट मे काफी लोकप्रिय हैं. वहीं, अगर आप कार को पहाड़ी रास्तों या ऑफ-रोडिग के लिए ले रहे हैं, तो महिंद्रा थार जैसी मैनुअल कारों का कंट्रोल आज भी बेजोड़ माना जाता है.