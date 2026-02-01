Automobile Budget 2026: अब सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! लीथियम आयन बैटरी के घटे दाम

Advertisement
Automobile Budget 2026: किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत में लगभग 40 से 50 प्रतिशत लागत सिर्फ उसकी बैटरी की होती है. बजट में लीथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर शुल्क घटाने से बैटरी बनाना सस्ता हो जाएगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:32 PM IST
Automobile Budget 2026: देश के आम बजट 2026 में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रेमियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने भारत को ग्लोबल ईवी हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए लीथियम आयन बैटरी (Lithium-ion Battery) के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी कम करने और जीएसटी ढांचे में बड़े सुधार की घोषणा की है. इस फैसले के बाद अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और साइकिल की कीमतों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है.

बैटरी की लागत में 15-20% तक की कमी संभव
किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत में लगभग 40 से 50 प्रतिशत लागत सिर्फ उसकी बैटरी की होती है. बजट में लीथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर शुल्क घटाने से बैटरी बनाना सस्ता हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से बैटरी की उत्पादन लागत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा.

आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर?
बैटरी सस्ती होने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की कीमत के करीब आ जाएंगी.

इलेक्ट्रिक स्कूटर: इनकी कीमतों में 10,000 से 20,000 रुपये तक की कमी आ सकती है.

इलेक्ट्रिक कारें: मध्यम वर्ग की पसंदीदा इलेक्ट्रिक कारों के दाम 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक घट सकते हैं.

बैटरी रिप्लेसमेंट: जिन लोगों के पास पहले से ईवी है, उनके लिए पुरानी बैटरी बदलना अब पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा.

'मेक इन इंडिया' और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने बजट में केवल टैक्स ही नहीं घटाया, बल्कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग (ACC-PLI Scheme) के लिए अतिरिक्त फंड का भी प्रावधान किया है. इससे देश में ही बैटरी सेल बनाने वाली फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे विदेशों (विशेषकर चीन) पर निर्भरता कम होगी. इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि इस सेक्टर में हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे.

कुल मिलाकर, बजट 2026 ने साफ कर दिया है कि सरकार का पूरा ध्यान प्रदूषण मुक्त यातायात और सस्ती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर है. बैटरी की कीमतों में यह कटौती भारत की सड़कों पर 'ग्रीन रिवॉल्यूशन' (हरित क्रांति) को और तेज करेगी.

Vineet Singh

