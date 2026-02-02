एक Superbike की सर्विसिंग में कितना आता है खर्च, खरीदने से पहले समझ लें पूरा हिसाब-किताब

Advertisement
Bike Tips and Tricks: सुपरबाइक की एक बार की सर्विसिंग का खर्च आमतौर पर 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच होता है. यह खर्च बाइक के ब्रांड और उसके टाइप (जैसे जापानी या यूरोपियन) पर निर्भर करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:30 PM IST
Bike Tips and Tricks: सुपरबाइक खरीदना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन इसकी चमक-धमक के पीछे छिपे रखरखाव के खर्च को समझना बेहद जरूरी है. सुपरबाइक की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का बजट एक सामान्य बाइक की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है.

Superbike की सर्विसिंग में कितना आता है खर्च
सुपरबाइक की एक बार की सर्विसिंग का खर्च आमतौर पर 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच होता है. यह खर्च बाइक के ब्रांड और उसके टाइप (जैसे जापानी या यूरोपियन) पर निर्भर करता है. जापानी सुपरबाइक्स (जैसे कावासाकी, सुजुकी) की सर्विसिंग का खर्च आमतौर पर 7,000 से 12,000 रुपये के बीच रहता है, जबकि यूरोपियन ब्रांड्स (जैसे डुकाटी, ट्रायम्फ या बीएमडब्ल्यू) के लिए यह आंकड़ा 15,000 से 25,000 रुपये तक जा सकता है. इसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और लेबर चार्ज शामिल होते हैं.

सर्विसिंग ड्यूरेशन
सर्विसिंग ड्यूरेशन की बात करें तो ज्यादातर सुपरबाइक्स को हर 6,000 से 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार (जो भी पहले हो) सर्विस की जरूरत होती है. हालांकि, भारत जैसे धूल भरे और गर्म वातावरण में कई एक्सपर्ट्स हर 6 महीने में चेकअप की सलाह देते हैं. अगर आप बाइक कम भी चलाते हैं, तब भी इंजन ऑयल की क्वालिटी समय के साथ कम हो जाती है, इसलिए साल में एक बार सर्विस कराना अनिवार्य हो जाता है.

सबसे बड़ा खर्च
सुपरबाइक के मेंटेनेंस में सबसे बड़ा खर्च टायरों का होता है. एक अच्छी सुपरबाइक के टायरों का सेट 30,000 से 50,000 रुपये के बीच आता है और ये मुश्किल से 10,000 से 15,000 किलोमीटर ही चलते हैं. इसके अलावा, ब्रेक पैड्स की एक जोड़ी की कीमत 5,000 से 8,000 रुपये तक हो सकती है. अगर आप बहुत ज्यादा राइडिंग करते हैं, तो टायरों और ब्रेक पैड्स का खर्च आपकी रेगुलर सर्विसिंग से भी भारी पड़ सकता है.

रूटीन सर्विस के अलावा कुछ बड़े खर्चे भी होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जैसे कि चेन और स्पॉकेट सेट को बदलना, जिसका खर्च 15,000 से 25,000 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग जैसे पार्ट्स भी महंगे होते हैं. सुपरबाइक्स के स्पेयर पार्ट्स अक्सर विदेशों से मंगवाए जाते हैं, जिस पर भारी टैक्स और शिपिंग चार्ज लगता है, जिससे रिपेयरिंग का बिल अचानक बढ़ सकता है.

सुपरबाइक के मालिक होने का मतलब सिर्फ सर्विसिंग नहीं, बल्कि इंश्योरेस और फ्यूल का खर्च भी है. एक 10 लाख रुपये की बाइक का सालाना इंश्योरेंस ही 15,000 से 25,000 रुपये तक हो सकता है. साथ ही, ये बाइक्स मुश्किल से 15-18 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है और इनमें अक्सर 'हाई ऑक्टेन' पेट्रोल की सलाह दी जाती है. इसलिए, सुपरबाइक खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप इसके सालाना रखरखाव के लिए कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपये का बजट अलग रख सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Bike Tips and Tricks

