बाबू भैया ने तेज रफ्तार में डिवाइडर से भिड़ाई महंगी SUV, पलक झपकते ही उड़ गए परखच्चे!

Anurag Dobhal Car Accident: फेमस मोटोव्लॉगर अनुराग डोभाल, जिन्हें 'UK07 राइडर' के नाम से भी जाना जाता है, एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं. दरअसल दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम के दौरान अनुराग की कार कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई. जानकारी के अनुसार अनुराग ने जान बूझकर अपनी कार को डिवाइडर पर चढ़ाया था. उनका मकसद खुद को नुकसान पहुंचाना था. जानकारी के अनुसार अनुराग की लाइफ में काफी परेशानी चल रही है जिसकी वजह से वो काफी समय से डिप्रेशन में थे और आखिर में उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है.

लाइव स्ट्रीम और 150 की रफ्तार

हादसे के वक्त अनुराग डोभाल अपनी कार 150 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से चला रहे थे. चौंकाने वाली बात यह है कि वह उस समय लाइव थे और लगभग 80,000 लोग उन्हें देख रहे थे. उन्हें लाइव पर देख रहे लोगों और वीडियो के अनुसार, अनुराग ने लाइव के दौरान कुछ भावुक बातें कीं और अचानक स्टीयरिंग मोड़कर कार को बैरियर में ठोक दिया. फिलहाल उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कौन हैं अनुराग डोभाल?

अनुराग डोभाल भारत के सबसे लोकप्रिय मोटोव्लॉगर्स में से एक हैं. यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं. अपनी बाइक राइड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी. युवाओं के बीच उनका बड़ा प्रभाव है.

Add Zee News as a Preferred Source

कानूनी प्रावधान और सजा

भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की मानें तो लापरवाही से गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है. जान जोखिम में डालने वाली ड्राइविंग के लिए छह महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. अगर सी हरकतों से दूसरों को चोट पहुँचती है, तो सजा 5 साल तक बढ़ सकती है. इसके अलावा, अधिकारियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने का भी अधिकार है.

इस एसयूवी से हुआ एक्सीडेंट

जानकारी के अनुसार अनुसार जिस समय हादसे का शिकार हुए उस दौरान वो टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी चला रहे थे, जिसकी शुरुआती कीमत तकरीबन 35 लाख रुपये से शुरू होती है. हादसे के बाद इस एसयूवी के परखच्चे उड़ गए लेकिन तगड़े सेफ़्टी फीचर्स होने की वजह से अनुराग की जान बच गई, है हालांकि उन्हें चोटें आई हैं.