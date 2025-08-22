Bajaj Auto ने शुरू किया ‘Hattrick offer’ फेस्टिव सीजन में मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट

Bajaj discount offer: फेस्टिव सीजन शुरू होने के साथ, बजाज ऑटो ने अपने पल्सर ग्राहकों के लिए एक "हैट्रिक ऑफर" की शुरुआत की है. इस स्कीम का मकसद हाई डिमांड वाले फेस्टिव सीजन के दौरान बिक्री को बढ़ावा देना है और इसमें ₹10,000 तक के लाभ ग्राहकों को देना है. इसे कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लागू किया जाएगा.

कैसे मिलेगा ऑफर का फायदा

जो भी ग्राहक इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं वो अपनी नज़दीकी बजाज डीलरशिप पर जाकर यह सुनिश्चित पता कर सकते हैं कि पल्सर के कौन से मॉडल पर ये स्कीम लागू होती है. साथ ही अपने एरिया में मिलने वाले बेनीफिट्स के बारे में भी जानें. यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है इसलिए अगर आप अभी से इस ऑफर की जानकारी कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलने का चांस काफी बढ़ जाता है.

खरीदारों के लिए ट्रिपल फायदा

हैट्रिक ऑफर में खरीदारों को तीन-में-एक लाभ मिलने वाले हैं, दरअसल ग्राहक कैशबैक डील, बीमा बचत और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट, सभी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं. ये फायदे न केवल खरीद की शुरुआती लागत को कम करते हैं, बल्कि ऑनरशिप कॉस्ट को भी कम करते हैं. बजाज ने बताया है कि यह ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है जिससे यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपग्रेड या नई बाइक खरीदने पर विचार कर रहे हैं.

बजाज पल्सर लाइनअप

बजाज का पल्सर फैमिली काफी बड़ी हो चुकी है जिसमें कम्यूटर और परफॉर्मेंस दोनों ही तरह की बाइक्स हैं. नई फेस्टिव स्कीम के तहत, लगभग सभी मॉडल कवर किए गए हैं. इस लाइनअप में पल्सर 125, पल्सर NS125 और पल्सर N125 जैसे एंट्री-लेवल विकल्प शामिल हैं. इसके अलावा, मिड-रेंज में पल्सर 150, पल्सर N160, पल्सर NS160 और पल्सर NS200 शामिल हैं. पल्सर N250, पल्सर 220F, पल्सर RS200 और फ्लैगशिप पल्सर NS400Z जैसी उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भी इस बाइक निर्माता के लाइनअप का हिस्सा हैं.