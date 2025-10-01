Advertisement
Bajaj Auto ने सितंबर 2025 में दर्ज की 9% की शानदार ग्रोथ, एक्सपोर्ट ने मारी बाजी

Bajaj Sales Report: टू-व्हीलर सेगमेंट में Bajaj Auto ने कुल 4,30,853 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो सितंबर 2024 (4,00,489 यूनिट्स) की तुलना में 8% अधिक है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:50 PM IST
Bajaj Auto ने सितंबर 2025 में दर्ज की 9% की शानदार ग्रोथ, एक्सपोर्ट ने मारी बाजी

Bajaj Sales Report: Bajaj Auto ने सितंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री का डेटा जारी किया हैं, जिसमें कंपनी ने कुल 9% की ग्रोथ दर्ज की है. कंपनी ने पिछले साल सितंबर 2024 में बेची गई 4,69,531 यूनिट्स के मुकाबले इस साल 5,10,504 वाहन बेचे. इस ग्रोथ को मुख्य रूप से कमर्शियल वाहनों की बिक्री और निर्यात (Exports) ने बढ़ावा दिया है.

टू-व्हीलर सेगमेंट का प्रदर्शन
टू-व्हीलर सेगमेंट में Bajaj Auto ने कुल 4,30,853 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो सितंबर 2024 (4,00,489 यूनिट्स) की तुलना में 8% अधिक है.

घरेलू बिक्री (Domestic Sales): टू-व्हीलर की घरेलू बिक्री 2,73,188 यूनिट्स रही, जिसमें पिछले साल की तुलना में 5% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई.

निर्यात (Exports): टू-व्हीलर के निर्यात ने मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें 1,57,665 यूनिट्स विदेशों में भेजी गईं, जो पिछले साल के मुकाबले 12% की वृद्धि है.

कमर्शियल वाहनों में जबरदस्त उछाल
कमर्शियल वाहनों के सेगमेंट में कंपनी ने 15% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की, जिसकी कुल बिक्री 79,651 यूनिट्स रही. इस सेगमेंट की ग्रोथ का इंजन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार रहा.

घरेलू बिक्री: कमर्शियल वाहनों की घरेलू बिक्री 52,064 यूनिट्स पर लगभग स्थिर रही (1% की मामूली गिरावट).

निर्यात: कमर्शियल वाहनों के निर्यात में 67% का बड़ा उछाल आया, जो पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 27,587 यूनिट्स तक पहुँच गया.

कुल बिक्री का लेखा-जोखा
दोनों श्रेणियों को मिलाकर, Bajaj Auto की कुल घरेलू बिक्री 3,25,252 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक है. वहीं, कंपनी का कुल निर्यात 1,85,252 यूनिट्स रहा, जो 18% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है. यह रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 में Bajaj Auto की वृद्धि में विदेशी बाज़ारों और कमर्शियल सेगमेंट का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है.

