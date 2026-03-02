बजाज ऑटो की रफ्तार: फरवरी 2026 में कुल बिक्री 27% बढ़ी, एक्सपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भारी उछाल

Bajaj Auto Sale Report: बजाज ऑटो के लिए फरवरी 2026 का महीना बेहतरीन साबित हुआ है. कंपनी की कुल बिक्री (टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मिलाकर) 4,48,259 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने (फरवरी 2025) की 3,52,071 यूनिट्स के मुकाबले 27% की दमदार ग्रोथ दिखाती है. डोमेस्टिक बाजार और एक्सपोर्ट्स दोनों ही जगह कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, इससे ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है.

टू-व्हीलर सेगमेंट का दबदबा

दोपहिया वाहनों के सेगमेंट में बजाज ने एक बार फिर अपनी मजबूती दिखाई है. फरवरी 2026 में कंपनी ने कुल 3,79,921 टू-व्हीलर्स बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा हैं. डोमेस्टिक बाजार में जहां 1.86 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ 27% की ग्रोथ दर्ज की गई, वहीं एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी ने 1,93,757 यूनिट्स भेजकर 26% की सालाना बढ़त हासिल की है.

कमर्शियल व्हीकल में एक्सपोर्ट

कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में बजाज ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है. इस सेगमेंट की कुल बिक्री 30% बढ़कर 68,338 यूनिट्स तक पहुंच गई है. खास बात यह है कि इस सेगमेंट के एक्सपोर्ट में 43% की भारी ग्रोथ देखी गई, जहां पिछले साल की 15,376 यूनिट्स के मुकाबले इस बार 21,921 यूनिट्स का निर्यात किया गया. डोमेस्टिक बाजार में भी कमर्शियल वाहनों की मांग 25% बढ़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

सालाना (YTD) डेटा में ग्रोथ

वित्त वर्ष के अब तक के आंकड़ों (अप्रैल-फरवरी 2026) पर नजर डालें तो बजाज ऑटो की कुल बिक्री 46.72 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9% ज्यादा है. हालांकि डोमेस्टिक टू-व्हीलर मार्केट में बिक्री लगभग स्थिर रही है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में 17% की ग्रोथ ने कंपनी के कुल पोर्टफोलियो को मजबूती दी है.

एक्सपोर्ट में रिकवरी

बजाज ऑटो के लिए इस महीने की सबसे बड़ी जीत उसका एक्सपोर्ट मार्केट रहा है. टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल दोनों को मिलाकर कुल एक्सपोर्ट में 28% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है. वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक (YTD) कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट में 52% की दमदार बढ़त यह संकेत देती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बजाज के तिपहिया और भारी वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है.