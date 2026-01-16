Bajaj Chetak Electric: ढाई घंटे में 80% चार्ज करें और निकल जाएं, मेटल डिजाइन वाला चेतक इलेक्ट्रिक देगा तगड़ी रेंज

Advertisement
Bajaj Chetak Electric Scooter: बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को 91,399 रुपये में लॉन्च किया गया है, और इसमें ग्राहकों को एक मेटल डिजाइन भी देखने को मिलता है जो इसे नेक्स्ट लेवेल मजबूती प्रदान करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:32 AM IST
Bajaj Chetak Electric Scooter: भारत में एक बार फिर से Bajaj Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर की एंट्री हो गई है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कॉम्पैक्ट डिजाइन में उतारा गया है जिससे इसे सड़कों और गलियों में भी आसानी से राइड किया जा सकता है. डेली राइड्स के लिए इस स्कूटर को परफेक्ट बताया जा रहा है. आपको बताया दें कि इसमें ग्राहकों को अच्छी रेंज ऑफर की जा रही है जिसके बारे में चलिए आपको बताते हैं. 

सबसे किफायती मॉडल
91,399 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत के साथ C25 अब चेतक लाइनअप का सबसे सस्ता स्कूटर बन गया है. बजाज इसके जरिए उन ग्राहकों को लुभाना चाहता है जो पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं. यह देशभर के सभी चेतक स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

कॉम्पैक्ट डिजाइन
हालांकि इसमें बजाज की सिग्नेचर मेटल बॉडी को बरकरार रखा गया है, लेकिन C25 पहले से अधिक कॉम्पैक्ट (छोटा) है. इसका 'नियो-क्लासिक' डिजाइन, प्रीमियम पेंट फिनिश और सिग्नेचर DRL हेडलैंप इसे आधुनिक लुक देते हैं. यह 6 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, जो युवाओं को काफी पसंद आएंगे.

सिटी-फोकस्ड परफॉरमेंस
शहर की भागदौड़ के लिए इसमें 2.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 113 किमी की रेंज देगा. इसकी टॉप स्पीड 55 किमी प्रति घंटा है, जो इसे केवल शहर के अंदर इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती है. इस स्कूटर में 25 लीटर का अडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जिसमे आप सामान या किराने का सामान आसानी से रख सकते हैं. इसका वजन लगभग 107-108 किलोग्राम है. हल्का होने के कारण इसे भारी ट्रैफिक और तंग पार्किंग में संभालना काफी आसान हो जाता है. आपको बता दें कि इस स्कूटर को तकरीबन ढाई घंटे में 80 फीसद तक चार्ज किया जा सकता है.  

फीचर्स और सेफ़्टी 
कलर LCD डिस्प्ले

हिल-होल्ड असिस्ट 

USB चार्जिंग पोर्ट

IP67 रेटिंग 

डिस्क ब्रेक

