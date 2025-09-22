ताबड़तोड़ तरीके से बिक रहा Bajaj का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, बना ग्राहकों का फेवरेट

Bajaj Chetak Electric Scooter: बजाज चेतक ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. दरअसल साल 2020 में लॉन्च के बाद से अब तक भारत में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के 5 लाख यूनिट की बिक्री हो गई है. कंपनी ने हाल के महीनों में बेहतरीन ग्रोथ दर्ज की है. देश भर में कुल 5,10,000 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई है. इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक बिक्री (2,06,366 यूनिट) अकेले पिछले 10 महीनों में हुई है, जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती है.

इससे पहले, चेतक ने नवंबर 2023 में 1,00,000 बिक्री का आंकड़ा छुआ था, जो जनवरी 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से 46 महीने का समय था. रिपोर्टों से पता चलता है कि रेयर अर्थ मैगनेट क्राइसेस ने ब्रांड के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की, जिससे बजाज चेतक का प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुक गया. इसके बावजूद, बजाज चेतक ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री सूची में टॉप पोजीशन हासिल की है. हालाँकि, यह कुछ समय के लिए टीवीएस आईक्यूब से पिछड़ गया. अब जब बजाज चेतक का उत्पादन पूरी तरह से शुरू हो गया है, तो बिक्री के आंकड़ों में और वृद्धि होने की उम्मीद है.

इस उपलब्धि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रांड की बजाज चेतक को कई वेरिएंट में पेश करने की रणनीति. इसके अलावा, देश भर में 3,800 से ज़्यादा टचपॉइंट्स के व्यापक सर्विस नेटवर्क ने बिक्री और सर्विस में तेज़ी लाने में मदद की. बजाज चेतक वर्तमान में चार अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है: 3001, 3501, 3502 और 3503। खरीदार मॉडल के आधार पर दो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन - 3 kWh और 3.5 kWh - में से चुन सकते हैं. चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज की कीमत 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.