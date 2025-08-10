Petrol को टाटा! CNG बाइक का माइलेज जान उड़ जाएंगे होश, जानें कीमत और फीचर्स

Bajaj Freedom 125 Bike: बजाज की इस बाइक की टॉप स्पीड 93 kmph है. कंपनी ने इस बाइक में 2 किलोग्राम कैपेसिटी वाला CNG टैंक दिया है. इसके साथ ही बाइक में 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है.
Trending Photos
हमारे देश में कई सारे लोग हैं, जो बाइक खरीदने से पहले उसके माइलेज के बारे में सोचते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. बजाज ने एक सीएनजी बाइक को भारतीय बाजार में पेश किया है, जो शानदार माइलेज देती है. दरअसल यह बाइक लॉन्च होने के बाद से ही लोगों को काफी पसंद आ रही है. इस बाइक में पेट्रोल के साथ CNG टैंक को जोड़ा गया है, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रहा है.
बजाज ने इस बाइक का नाम Bajaj Freedom 125 रखा है. इस मोटरसाइकिल में 125 सीसी का 4 स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 9.5ps का पावर और 9.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लग हुआ है. इस बाइक की टॉप स्पीड 93 kmph है. कंपनी ने इस बाइक में 2 किलोग्राम कैपेसिटी वाला CNG टैंक दिया है. इसके साथ ही बाइक में 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है.
माइलेज
बजाज फ्रीडॉम माइलेज की बात करें, तो यह बाइक सिर्फ सीएनजी से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं. वहीं कंपनी पेट्रोल मोड पर 130 किलोमीटर का रेंज देने का दावा कर रही है. मतलब आप दोनों टैंक को फूल कर लेते हैं, तो यह बाइक 330 किलोमीटर की रेंज दे सकती है.
यह भी पढ़ें: Gen z के लिए बेस्ट हैं ये 5 बाइक्स; लुक और परफॉर्मेंस के साथ मिलता है दमदार इंजन, कीमत 2 लाख से भी कम
आपको बता दें कि कंपनी ने अपनी इस बाइक को तीन वेरिएंट्स में पेश किया. NG04 डिस्क LED, NG04 ड्रम LED और NG04 ड्रम. बजाज की इन तीनों बाइक्स 5 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिलती हैं. बजाज ने अपनी इस बाइक का (एक्स-शोरूम) कीमत 91,197 रुपये से लेकर 1,11,112 रुपये तक रखा है.
फीचर्स
बजाज की इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है. बजाज फ्रीडम 125 में टैंक शील्ड के साथ ट्रेलिस फ्रेम लगा हुआ है, जो सीएनजी टैंक को प्रोटेक्ट करता है. बजाज की इस बाइक में PESO सर्टिफाइड सीएनजी सिलेंडर दिया गया है. इस मोटरसाइकिल का लुक काफी स्पोर्टी फील देता है.