CNG और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं ये बाइक, कीमत सुनकर तुरंत करवा लेंगे बुकिंग

CNG Bike in India: बजाज ऑटो ने भारत में कुछ समय पहले एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो ना सिर्फ अनोखी है बल्कि तगड़ा माइलेज भी देती है. दरअसल ये मोटरसाइकिल है Bajaj की Freedom 125 जो 100 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का धांसू माइलेज ऑफर करती है. दरअसल ये मोटरसाइकिल पेट्रोल के अलावा सीएनजी पर भी दौड़ती है. कुछ समय पहले ऐसी खबर आई थी कि ज्यादातर लोग तकरीबन 1 लाख की कीमत वाली इस मोटसराइकिल को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालातों को देखें तो इस बाइक को खरीदना एक अच्छी डील साबित हो सकता है जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में चलिए इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं.

बजाज फ्रीडम की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-फ्यूल सिस्टम है. इसमें सीट के नीचे 2 किलो का CNG सिलेंडर फिट किया गया है, जो बाहर से नजर नहीं आता. इसके साथ ही इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी दिया गया है. ये तकनीक उन लोगों के लिए बेहद खास है जो थी जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं.

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इंजन की ताकत और परफॉरमेंस

परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें 125cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो पेट्रोल और CNG दोनों मोड पर आसानी से स्विच हो सकता है. यह इंजन 9.5 PS की पावर और 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि अगर कोई शख्स रोजाना 50 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो पेट्रोल बाइक की तुलना में वह हर महीने लगभग 2,356 हजार की बचत कर सकता है.

फीचर्स और लंबी सीट

आराम के मामले में बजाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस बाइक में 125cc सेगमेंट की सबसे लंबी सीट (785mm) दी गई है, जिस पर दो लोग बेहद आराम से सफर कर सकते हैं. इसके अलावा, इसमें LED हेडलैम्प, डिजिटल कंसोल और सुरक्षित सफर के लिए मजबूत 'रोबस ट्रेलेस फ्रेम' का इस्तेमाल किया गया है. बाइक को 11 कड़े सेफ्टी टेस्ट से गुजारा गया है ताकि सिलेंडर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

वेरिएंट्स और कलर्स

बजाज ने इसे तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया है. इसके बेस मॉडल (ड्रम) की कीमत 91,556 हजार से शुरू होती है, जबकि टॉप मॉडल (डिस्क LED) की कीमत 1,07,616 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ग्राहक इसे रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्लू जैसे 7 आकर्षक रंगों में चुन सकते हैं. हाइटेक लुक और ग्राफिक्स इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं.

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