CNG और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं ये बाइक, कीमत सुनकर तुरंत करवा लेंगे बुकिंग

CNG Bike in India: अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो पेट्रोल के साथ सीएनजी से चलने वाली ये मोटरसाइकिल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है और आपके काफी पैसे बचा सकती है.
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CNG Bike in India: बजाज ऑटो ने भारत में कुछ समय पहले एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो ना सिर्फ अनोखी है बल्कि तगड़ा माइलेज भी देती है. दरअसल ये मोटरसाइकिल है Bajaj की Freedom 125 जो 100 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का धांसू माइलेज ऑफर करती है. दरअसल ये मोटरसाइकिल पेट्रोल के अलावा सीएनजी पर भी दौड़ती है. कुछ समय पहले ऐसी खबर आई थी कि ज्यादातर लोग तकरीबन 1 लाख की कीमत वाली इस मोटसराइकिल को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालातों को देखें तो इस बाइक को खरीदना एक अच्छी डील साबित हो सकता है जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में चलिए इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं.
बजाज फ्रीडम की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-फ्यूल सिस्टम है. इसमें सीट के नीचे 2 किलो का CNG सिलेंडर फिट किया गया है, जो बाहर से नजर नहीं आता. इसके साथ ही इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी दिया गया है. ये तकनीक उन लोगों के लिए बेहद खास है जो थी जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं.
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