Bajaj Pulsar 220 vs TVS Ronin 225: माइलेज, पावर और कीमत में कौन है आगे?
Advertisement
trendingNow12899138
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Bajaj Pulsar 220 vs TVS Ronin 225: माइलेज, पावर और कीमत में कौन है आगे?

Bajaj Pulsar 220 vs TVS Ronin 225: आज हम आपके लिए कम बजट में दो मस्कुलर और दमदार इंजन वाली बाइक लेकर आए हैं. कंपनी इन दोनों बाइक पर 40 kmpl से अधिक माइलेज देने का दावा करती है. 

|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bajaj Pulsar 220 vs TVS Ronin 225: माइलेज, पावर और कीमत में कौन है आगे?

Pulsar 220 vs Ronin 225: आप एक कॉलेज बॉय हैं और आप घर से कॉलेज आने जाने के लिए एक बेहतरीन गुड लुकिंग बाइक की तलाश कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई आपकी तारीफ करे. लेकिन बाइक खरीदने के लिए बजट कम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपके लिए कम बजट में दो मस्कुलर और दमदार इंजन वाली बाइक लेकर आए हैं. आप इस बाइक से कॉलेज जाएंगे, तो हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो Bajaj Pulsar 220 और TVS Ronin 225 है. आज हम आपको इस स्टोरी में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

fallback

 

Add Zee News as a Preferred Source

Bajaj Pulsar 220 और TVS Ronin 225 के फीचर्स और इंजन

Bajaj Pulsar बाइक के फीचर्स की बात करें, तो इसमें सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट में डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एलसीडी डिस्प्ले, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, प्रोजेक्टर हेडलैंप, DRLs और हैलोजन बल्ब जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 220 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 20.11 बीएचपी की पावर और 18.55 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस बाइक पर 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक में 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. 

fallback

वहीं TVS Ronin बाइक के फीचर्स की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, USB चार्जिंग पोर्ट, साड़ी गार्ड, DRLs और पिलियन ग्रैब रेल जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस बाइक में 225.9 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 20.1 बीएचपी की पावर और 19.93 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. टीवीएस इस बाइक पर 42 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देने का दावा करती है. 

यह भी पढ़ें: जुगाड़ का कमाल! सूरत के युवाओं ने कबाड़ से बनाई AI बाइक, वीडियो वायरल

Bajaj Pulsar 220 और TVS Ronin 225 की कीमत

Bajaj Pulsar 220 बाइक को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 1,38,752 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं TVS Ronin 225 की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,35,551 रुपये है

TAGS

pulsar 220 vs ronin 225

Trending news

बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
Mohan Bhagwat
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
Assam news
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: C-130, IAL76, MI-17 और चिनूक... जम्मू राहती काम में जुटी वायुसेना
live breaking
Rain Updates Live: C-130, IAL76, MI-17 और चिनूक... जम्मू राहती काम में जुटी वायुसेना
;