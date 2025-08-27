Bajaj Pulsar 220 vs TVS Ronin 225: माइलेज, पावर और कीमत में कौन है आगे?

Pulsar 220 vs Ronin 225: आप एक कॉलेज बॉय हैं और आप घर से कॉलेज आने जाने के लिए एक बेहतरीन गुड लुकिंग बाइक की तलाश कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई आपकी तारीफ करे. लेकिन बाइक खरीदने के लिए बजट कम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपके लिए कम बजट में दो मस्कुलर और दमदार इंजन वाली बाइक लेकर आए हैं. आप इस बाइक से कॉलेज जाएंगे, तो हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो Bajaj Pulsar 220 और TVS Ronin 225 है. आज हम आपको इस स्टोरी में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.

Bajaj Pulsar 220 और TVS Ronin 225 के फीचर्स और इंजन

Bajaj Pulsar बाइक के फीचर्स की बात करें, तो इसमें सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट में डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एलसीडी डिस्प्ले, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, प्रोजेक्टर हेडलैंप, DRLs और हैलोजन बल्ब जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 220 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 20.11 बीएचपी की पावर और 18.55 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस बाइक पर 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक में 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है.

वहीं TVS Ronin बाइक के फीचर्स की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, USB चार्जिंग पोर्ट, साड़ी गार्ड, DRLs और पिलियन ग्रैब रेल जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस बाइक में 225.9 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 20.1 बीएचपी की पावर और 19.93 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. टीवीएस इस बाइक पर 42 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देने का दावा करती है.

Bajaj Pulsar 220 और TVS Ronin 225 की कीमत

Bajaj Pulsar 220 बाइक को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 1,38,752 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं TVS Ronin 225 की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,35,551 रुपये है