ये है भारत की सबसे सस्ती 220 सीसी बाइक, स्कूटर के प्राइज में इसे खरीद सकते हैं ग्राहक

Bajaj Pulsar 220F: बजाज ने Pulsar 220F का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है और इसे महज 1,27,269 लाख में फिर से उपलब्ध करवा दिया है. मौजूदा समय में ये भारत की सबसे सस्ती 220 सीसी वाली मोटरसाइकिल है जो भारतीय ग्राहकों को काफी पसंद आती है.
Trending Photos
Bajaj Pulsar 220f: साल 2007 में लॉन्च हुई भारत की सबसे आइकॉनिक Pulsar 220F को 220 सीसी की सबसे दमदार बाइक बनने में ज्यादा समय नहीं लगा और हर भारतीय यूथ के बीच इस बाइक ने जगह बना ली, लेकिन फिर 2022 में बिक्री कम हो और अपडेट ना मिलने की वजह से इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, लेकिन कंपनी ने फिर इस बाइक को रिवाइव किया और इसमें कनेक्टेड फीचर्स को शामिल किया, जिसके बाद अब ये बाइक फिर से भारत में उपलब्ध हो चुकी है और डेढ़ लाख से भी कम में ऑफर की जा रही है.
कितनी है कीमत
Bajaj ने Pulsar 220F का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है और इसे महज 1,27,269 लाख में फिर से उपलब्ध करवा दिया है. मौजूदा समय में ये भारत की सबसे सस्ती 220 सीसी वाली मोटरसाइकिल है जो भारतीय ग्राहकों को काफी पसंद आती है.
फीचर और स्पेसिफिकेशन्स
Bajaj Pulsar 220F में ग्राहकों को अच्छे-खासे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप इसे पसंद जरूर करेंगे. बाइक में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसके साथ ग्राहकों को इसमें टेलिस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है साथ ही इसमें 5 वे एडजस्टेबल रियर नाइट्रॉक्स शॉक अब्सॉर्बर मिल जाते हैं. इसके फ्रंट में ग्राहकों को 280 mm डिस्क ब्रेक तो वहीं रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं. ये एक 160 kg की बाइक है.
बाइक के फ्रंट में ग्राहकों को 55W का प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है जो AHO (Auto Headlamp On) फीचर के साथ आता है. बाइक में फुली डिजिटल रिवर्स मोनोकरों LCD डिस्प्ले दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है साथ ही इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है. बाइक में आप कॉल रिजेक्ट और रिसीव भी कर सकते हैं. इसके अलावा बाइक में एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है.
इंजन और पावर
बजाज पल्सर 220 एफ में ग्राहकों को ट्विन स्पार्क DTS-i FI इंजन मिल जाता है जो ऑयल कूल तकनीक के साथ आता है. ये इंजन 15 kW (20.4 PS) की पावर जेनरेट करने में सक्षम है साथ ही ये 18.55 Nm का पीक टॉर्क भी जेनरेट करता है. बाइक में 5 स्पीड कॉन्स्टेन्ट मेश भी मिल जाता है.