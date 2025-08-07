महज 1.61 लाख में मिल रही Bajaj की ये 220 सीसी स्पोर्ट्स बाइक, 18 साल से खत्म नहीं हुआ जलवा
Bajaj Pulsar 220f: इस बाइक को साल 2007 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसका क्रेज अभी तक बरकरार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:12 AM IST
Bajaj Pulsar 220f: भारत में बजाज ने साल 2007 में Pulsar 220F को लॉन्च किया था, ये कंपनी की पहली 220 सीसी की बाइक थी जिसे ग्राहकों ने खूब पसंद किया था जिसके बाद से लगातार इसकी बिक्री बढ़ती चली गई. इसका स्पोर्टी डिजाइन लोगों को काफी पसंद आया था. ये डिजाइन ना सिर्फ अग्रेसिव था बल्कि काफी ज्यादा स्टाइलिश थी जिसकी वजह से इसे जमकर पसंद किया गया था. हालांकि 2022 में एक ऐसा दिन भी आया जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी ने अपना फैसला वापस ले लिया. 

यह भी पढ़ें: 265 की टॉप स्पीड! भारत की अपनी सबसे तेज बाइक, सिर्फ 3 सेकेंड में 100 की रफ्तार

कंपनी ने शुरू किया प्रोडक्शन 

Bajaj ने Pulsar 220F का प्रोडक्शन बंद तो कर दिया था लेकिन लगातार आ रही कस्टमर्स की डिमांड के चलते कंपनी को ये बाइक रीलॉन्च करनी पड़ी, दरअसल इस बाइक का डिजाइन एवरग्रीन था और यही वजह है कि आज ये मार्केट में उपलब्ध है और इसे ग्राहक चुनिंदा डीलरशिप्स पर खरीद सकते हैं. शायद आपको ये बाइक हर डीलरशिप पर देखने को नहीं मिले लेकिन आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो ये मार्केट में उपलब्ध है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस बाइक की ऑनरोड कीमत 1.61 लाख रुपये (दिल्ली) है. 

फीचर और स्पेसिफिकेशन्स 

Bajaj Pulsar 220F में ग्राहकों को अच्छे-खासे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप इसे पसंद जरूर करेंगे. बाइक में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसके साथ ग्राहकों को इसमें टेलिस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है साथ ही इसमें 5 वे एडजस्टेबल रियर नाइट्रॉक्स शॉक अब्सॉर्बर मिल जाते हैं. इसके फ्रंट में ग्राहकों को 280 mm डिस्क ब्रेक तो वहीं रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं. ये एक 160 kg की बाइक है. 

बाइक के फ्रंट में ग्राहकों को 55W का प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है जो AHO (Auto Headlamp On) फीचर के साथ आता है. बाइक में फुली डिजिटल रिवर्स मोनोकरों LCD डिस्प्ले दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है साथ ही इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है. बाइक में आप कॉल रिजेक्ट और रिसीव भी कर सकते हैं. इसके अलावा बाइक में एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: सुपर बाइक्स को धोबी पछाड़ देगा 2026 Honda X-ADV एडवेंचर स्कूटर, हर तरह के रास्तों पर भरता है रफ्तार

इंजन और पावर 

बजाज पल्सर 220 एफ में ग्राहकों को ट्विन स्पार्क DTS-i FI इंजन मिल जाता है जो ऑयल कूल तकनीक के साथ आता है. ये इंजन 15 kW (20.4 PS) की पावर जेनरेट करने में सक्षम है साथ ही ये 18.55 Nm का पीक टॉर्क भी जेनरेट करता है. बाइक में 5 स्पीड कॉन्स्टेन्ट मेश भी मिल जाता है. 

