Bajaj Pulsar N160 को मिला 'गोल्ड' अपडेट! पुराने वेरिएन्ट से इस मामले में है खास

Bajaj Pulsar N160: Bajaj Auto ने अपनी N-सीरीज़ लाइनअप का को अपडेट कर दिया है और Pulsar N160 का एक नया वेरिएंट मार्केट में लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल को खास तौर पर गोल्डन अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और एक सिंगल-पीस सीट के साथ मार्केट में उतारा गया है. कंपनी का ये कदम ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का एक दमदार कदम माना जा रहा है. नया वेरिएंट मौजूदा Pulsar N160 एडीशन के साथ ही बेचा जाएगा और इसकी एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमत ₹1,23,983 रखी गई है.

नई N160 में ये हैं सबसे जरूरी बदलाव

इस नए वेरिएंट के दो सबसे बड़े बदलाव शामिल हैं: गोल्डन रंग के USD फ्रंट फोर्क्स का इस्तेमाल और स्प्लिट-सीट की जगह सिंगल-पीस सीट लेआउट देना. बजाज का कहना है कि USD फ्रंट सस्पेंशन और बदली गई सीटिंग का उद्देश्य रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पीलियन राइडर के लिए और ज्यादा आरामदायक बनाना है साथ ही साथ बाइक की राइडिंग डायनामिक्स को बेहतर करना है. कंपनी ने N160 के मौजूदा प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल बेस को बरकरार रखा है, लेकिन गोल्ड-फिनिश वाले USD फोर्क्स इसे एक दमदार विज़ुअल डिफरेंशिएटर देते हैं. यह वेरिएंट चार रंगों में उपलब्ध है: पर्ल मेटैलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, पोलर स्काई ब्लू, और ब्लैक.

सिंगल-सीट क्यों दी गई?

बजाज के इंटरनल कस्टमर रिसर्च की मानें तो, Pulsar N160 के खरीदारों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ग्राहक हैं जो स्प्लिट-सीट की जगह सिंगल-पीस सीट को बेहतर मानते हैं. कंपनी ने बताया कि इस वेरिएंट को इसी मांग को पूरा करने के लिए डेवलप किया गया है. इसके साथ ही, बेहतर फ्रंट-एंड फील और कंट्रोल देने के लिए USD फोर्क्स जैसे हाइटेक हार्डवेयर को भी बनाए रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और परफॉर्मेंस

बाइक में वही 164 cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन लगा हुआ है, जो 8,750 rpm पर 15 hp की पावर और 6,750 rpm पर 14 Nm का टॉर्क पैदा करता है. पावर को 5-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए पिछले पहिये तक पहुंचाया जाता है. ब्रेकिंग के लिए, फ्रंट में 300 mm डिस्क और रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक का उपयोग जारी है, जो ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) द्वारा समर्थित हैं. पीछे का सस्पेंशन भी नाइट्रॉक्स मोनोशॉक ही है. इसमें 17-इंच के व्हील्स पर 100/80 (आगे) और 130/70 (पीछे) ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

फीचर्स

यह मोटरसाइकिल LED लाइटिंग सिस्टम, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ABS राइड मोड्स, और डुअल-चैनल वेरिएंट पर अतिरिक्त फीचर्स के डिस्प्ले से लैस है. इसके अलावा, इसमें USB कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है, जो इसे लंबी यात्राओं और दैनिक आवागमन के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प बनाती है. यह नया वेरिएंट ग्राहकों को बेहतर राइडिंग कम्फर्ट के साथ-साथ एक प्रीमियम लुक भी प्रदान करने का वादा करता है.