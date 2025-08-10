2 लाख से सस्ती है बजाज की ये 400 सीसी बाइक, जोरदार पावर देख रह जाएंगे दंग

Bajaj Pulsar NS400Z: बजाज ने हाल ही में Pulsar NS400Z को दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1,92,328 रुपये तय की गई है. ये एक 400 सीसी बाइक है ऐसे में आपको जोरदार पावर एक्सपीरियंस होती है. बाइक में कुछ दमदार खूबियों को शामिल किया गया है. ऐसे में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए हम आपको इसकी कुछ दमदार खासियतों के बारे में बताते हैं.

इंजन और पावर

यह मोटरसाइकिल अब 40 PS से बढ़कर 43 PS की पावर प्रदान करती है, जिसमें वाल्व ट्रेन, कैम टाइमिंग और इनटेक डक्ट में सुधार किया गया है. थर्मल स्टेबिलिटी और ड्यूराबिलिटी में सुधार के लिए एक मेश पिस्टन पेश किया गया है. ये टॉर्क में सुधार करता है जो, 0-60 किमी/घंटा 2.7 सेकंड में और 0-100 किमी/घंटा 6.4 सेकंड में प्राप्त किया गया है. अब इसकी मैक्सिमम स्पीड 157 किमी/घंटा है.

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

रेडिएटर काउल को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है ताकि गर्मी को फैलने से रोका जा सके, खास तौर पर राइडर के पैरों से दूर. आगे और पीछे नए रेडियल टायर, जिसमें पीछे की तरफ़ एक चौड़ा 150-सेक्शन वाला टायर शामिल है, इसका मकसद ग्रिप और राइडर फीडबैक को बेहतर बनाना है. बेहतर ब्रेकिंग परफॉरमेंस के लिए आगे की तरफ़ एक सिंटर्ड ब्रेक पैड जोड़ा गया है.

एक बड़ा बदलाव सेगमेंट में पहली बार क्लच-लेस क्विक-शिफ्टर है, जिसे Bosch के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जो फुल-थ्रॉटल गियर शिफ्ट की अनुमति देता है. यह सुविधा विशेष रूप से स्पोर्ट्स मोड में काम करती है और बाहरी सेंसर पर निर्भर नहीं करती है.

मोटरसाइकिल में 43 मिमी यूएसडी फोर्क्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ब्लूटूथ, नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, लैप टाइमर और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ पूरी तरह से डिजिटल एलसीडी कंसोल सहित इसकी प्रमुख विशेषताएं बरकरार हैं. यह चार राइडिंग मोड भी प्रदान करता है: रेन, रोड, ऑफ-रोड और स्पोर्ट्स.