16 अक्टूबर को लॉन्च होगा Bajaj का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये होंगी खासियत

नई दिल्ली : अग्रणी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो (Bajaj Auto) की तरफ से पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर (E-Scooter) 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी की तरफ से नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम ई-चेतक रखा जा सकता है. नया स्कूटर बजाज के नए सब ब्रांड अर्बेनाइट का हिस्सा होगा. फेस्टिव सीजन में लॉन्च किए जाने वाले इस स्कूटर की सेल नए साल की शुरुआत यानी 2020 में शुरू होने की उम्मीद है.

नियो-रेट्रो डिजाइन होने की उम्मीद

इस स्कूटर को पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान खुफियां कैमरे में कैद कर लिया गया. स्कूटर का नियो-रेट्रो डिजाइन होने की उम्मीद है. माना जा रहा है बजाज ऑटो अपने चेतक ब्रांड को फिर से नए ई-स्कूटर के रूप में खड़ा करना चाह रही है. सूत्रों के अनुसार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में एलईडी लाइटिंग, ब्लुटूथ कनेक्टिविटी और कई आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) फीचर्स होंगे.

एक लाख के आसपास हो सकती है कीमत

एक ऑटो वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार स्कूटर की अनुमानित कीमत एक लाख रुपये (ऑन रोड कीमत) के आस-पास हो सकती है. हालांकि बजाज की यह कोशिश होगी कि इसे कम कीमत पर लॉन्च किया जाए. इस स्कूटर में मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स हो सकते हैं. बजाज की तरफ से अभी ऑफिशियली नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तस्वीर जारी नहीं की गई हैं. स्कूटर को टेस्ट ड्राइव के दौरान स्पॉट किया गया है.

First #electric #motorcycle from @Bajajauto Look into the upcoming Bajaj Urbanite the new electric bike under going road testing! #EV Truly looking forward to this one for a zero emission vehicle. Sleek, sporting nice lights, smooth running! #ebike #ElectricVehicles #motorbike pic.twitter.com/hZUm2YPbfx

— Ajith Mathew George (@AjithMG) May 23, 2019