EV सेगमेंट में एंट्री: Bajaj और TVS के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हुए लॉन्च, जानें खास बातें

TVS Orbiter vs Bajaj Chetak 3001: भारतीय बाजार में सभी टू-व्हीलर कंपनियां ईवी बाइक्स और स्कूटर को पेश कर रहा है. आप भी एक बेहतरीन और ज्यादा रेंज वाली स्कूटर की तलाश में हैं, तो आज हम आपके लिए 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं. यह दोनों स्कूटर फीचर्स के मामले में काफी बेहतर है. हम जिस स्कूटर की बात कर रहे हैं, वो TVS Orbiter और Bajaj Chetak 3001 है. हाल ही में कंपनी ने इन दोनों स्कूटर को लॉन्च किया है. ये ईवी स्कूटर अपने सेगमेंट में सबसे सस्ता है. आज हम आपको इन दोनों स्कूटर के फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंगे.

TVS Orbiter और Bajaj Chetak 3001 के फीचर्स

TVS Orbiter के फीचर्स की बात करें, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 5-इंच कलर LCD कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल/SMS अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, एंटी-थेफ्ट अलर्ट, क्रूज कंट्रोल और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इस बाइक के सभी वेरिएंट्स में कनेक्टेड फीचर्स और राइडिंग एड्स को दिया है. इस ईवी स्कूटर में मिलने वाला बड़ा कंसोल यूजर्स को काफी हेल्प कर सकता है. TVS Orbiter में 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है.

वहीं Bajaj Chetak 3001 के फीचर्स की बात करें, तो इस ईवी स्कूटर में राउंड कलर LCD कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल/SMS अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, दो राइडिंग मोड ईको और स्पोर्ट्स, रिवर्स मोड, म्यूजिक कंट्रोल और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई एडवांस फीचर्स को भी जोड़ा गया है, जिस लेने के लिए आपको 8,000 रुपये खर्च करने होंगे. Bajaj Chetak 3001 ईवी स्कूटर में 35 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है.

TVS Orbiter और Bajaj Chetak 3001 की कीमत

Bajaj Chetak 3001 की कीमत की बात करें, तो इस स्कूटर की (एक्स-शोरूम) कीमत 99,990 रुपये है. वहीं TVS Orbiter स्कूटर खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 99,999 खर्च करने होंगे. आप भी एक बेहतरीन ईवी स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. दोनों ईवी स्कूटर के दाम लगभग एक समान हैं. लेकिन TVS Orbiter के मुकाबले Bajaj Chetak 3001 में ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं.