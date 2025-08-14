Baleno vs Glanza: फीचर्स, माइलेज और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बातें

Baleno vs Glanza: टोयोटा ग्लैंजा और मारुति सुजुकी बलेनो दोनों कार देश की सबसे लोकप्रिय कारों में शुमार है. दोनों गाड़ियां में एक जैसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलता है. आप भी इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन-सी कार खरीदनी चाहिए, कौन नहीं. हम आपको इस स्टोरी में दोनों कार के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.

भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा को काफी पसंद किया जाता है. ये गाड़ियां देश की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में शुमार है. इन दोनों कार को देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन-सी कार बेस्ट है. क्योंकि दोनों कार दिखने में एक समान लगती है. यहा तक की दोनों गाड़ियों का लुक भी एक जैसा ही होता है. कार में फर्क सिर्फ लोगो का ही होता है.

Baleno vs Glanza: फीचर्स और इंजन

बलेनो और ग्लैंजा कार के फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही कार में LED हेडलाइट्स. लेकिन ग्लैंजा में J शेप की LED DRLs और बलेनो में 3-पॉट एरो शेप LED DRLs देखने को मिलता है. दोनों ही कार में 9 Inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग, हेडअप डिस्प्ले, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और LED टेल लाइट्स जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं. Baleno और Glanza दोनों कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 90 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आपको दोनों कार में CNG इंजन ऑप्शन दिया जाता है.

Baleno vs Glanza: की माइलेज और कीमत

Baleno और Glanza कार के माइलेज की बात करें, तो पेट्रोल इंजन में यह दोनों कार 22.35 से 22.94kmpl का शानदार माइलेज देती है. Baleno का (एक्स-शोरूम) की कीमत 6.74-9.96 लाख रुपये तक है. जबकि टोयोटा ग्लैंजा की (एक्स-शोरूम) कीमत 6.99-10 लाख रुपये है. आप फीचर्स के हिसाब से खुद के लिए कार चुन सकते हैं कि कौन सी कार आपके बजट और सेफ्टी के हिसाब से परफेक्ट है.