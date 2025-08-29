110 सीसी की ये बाइक्स देती हैं सबसे तगड़ा माइलेज, कीमत जानने के बाद तुरंत करेंगे बुकिंग

Best 110 cc Bikes: भारत में 110 सीसी बाइक्स हमेशा से ही काफी ट्रेंडिंग रही हैं, दरअसल ये लाइटवेट होती हैं साथ ही इनका माइलेज भी टॉप नॉच होता है. इन बाइक्स को खरीदने के लिए आपको जेब भी ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ती है. इन बाइक्स का फ्यूल टैंक एक बार फुल करवाने के बाद आपको बार-बार पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता है. अगर आप ही इनमें से एक बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इनमें से कुछ तगड़े ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.

TVS Sport माइलेज: लगभग 70 किमी/लीटर

इस बाइक में ग्राहकों को 109.7cc का इंजन मिल जाता है. इस इंजन की बदौलत ये तगड़ा माइलेज देने में सक्षम है. अन्य खूबियों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट, अलॉय व्हील्स, और स्पोर्टी ग्राफिक्स जैसी खासियतें मिल जाती हैं. ये बाइक इनीशियल राइडर्स के लिए बेहद ही दमदार है.

2. Bajaj Platina 110 माइलेज: लगभग 70 किमी/लीटर

अगर आप 70 हजार की रेंज में एक दमदार बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकती है. बाइक में 115.4cc का इंजन मिल जाता है. बात करें फीचर्स की तो इसमें ABS (कुछ वेरिएंट में), और स्टाइलिश डिज़ाइन. मिल जाता है, ये बाइक डेली यूज के लिए बेहद ही दमदार ऑप्शन साबित हो सकती है.

3. Bajaj CT 110X माइलेज: लगभग 70 किमी/लीटर

अगर आप 70 हजार की रेंज में एक दमदार बाइक चाहते हैं तो इसमें आपको 115.4cc का इंजन मिल जाता है. इस बाइक में ग्राहकों को रग्ड डिज़ाइन, स्पोर्टी ग्राफिक्स, और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है. ये बाइक ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी हाइवेज, दोनों ही तरह की रोड्स पर फर्राटे से रफ्तार भरने में सक्षम है. 4. TVS Star City Plusमाइलेज: लगभग 68-70 किमी/लीटर

4. Honda Livo माइलेज: लगभग 60-65 किमी/लीटर

Honda Livo को भारत में 70 हजार की रेंज में खरीदा जा सकता है. ये एक दमदार 109cc इंजन वाली बाइक है. खसियतों की बात करें तो इसमें कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS), और रिफाइंड परफॉर्मेंस मिल जाती है.