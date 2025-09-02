ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत
Advertisement
trendingNow12906013
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत

Best Car for City: आज हम Maruti Suzuki Ignis, Hyundai i20 N Line, Skoda Kylaq और Maruti Dzire कार आए हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में चारों कार के इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंग.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत

Top 4 Car: आप अगर जॉब करते हैं और आप ऑफिस आने-जाने के लिए एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना बेस्ट होगा, तो आज हम आपके लिए 4 कार लेकर आए हैं. हम जिन कारों की बात कर रहे हैं, वो Maruti Suzuki Ignis, Hyundai i20 N Line, Skoda Kylaq और Maruti Dzire कार  मौजूद हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में चारों कार के इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंग. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

Maruti Suzuki Ignis 

आपको अगर एक स्टाइलिश हैचबैक कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki Ignis आपके लिए बेस्ट होने वाला है. मारुति की इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. इस कार को शहर की ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सकता है. Maruti Suzuki Ignis की (एक्स-शोरूम) कीमत 5.85 लाख से लेकर 8.12 लाख रुपये तक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Hyundai i20 N Line

Hyundai i20 N Line कार को शहर में चलाने के साथ-साथ आप इसे हाईवे पर भी दौड़ा सकते हैं. कंपनी ने इस कार को काफी स्पोर्टी लुक में बनाया है. इस कार में 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. Hyundai i20 N Line कार में डुअल-टिप एन्जॉस्ट और DCT वेरिएंट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. Hyundai i20 N Line की (एक्स-शोरूम) कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 12.56 लाख रुपये तक होती है. 

fallback

Skoda Kylaq

Skoda ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी Kylaq लॉन्च किया है. इस कार में 1.0 लीटर का TSI इंजन दिया गया है, जो 108 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Skoda Kylaq को भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 8.25 लाख रुपये से लेकर 13.99 लाख रुपये तक है. 

fallback

Maruti Dzire

Maruti Dzire कार को देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. Maruti ने इस कार में नए अपडेट को जोड़ा है, जिसके बाद यह कार और भी स्मूथ हो गई है. Maruti Dzire कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. इस कार को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.51 लाख रुपये से लेकर 9.39 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki IgnisHyundai i20 N LineSkoda KylaqMaruti Dzire

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;