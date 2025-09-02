ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत

Top 4 Car: आप अगर जॉब करते हैं और आप ऑफिस आने-जाने के लिए एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना बेस्ट होगा, तो आज हम आपके लिए 4 कार लेकर आए हैं. हम जिन कारों की बात कर रहे हैं, वो Maruti Suzuki Ignis, Hyundai i20 N Line, Skoda Kylaq और Maruti Dzire कार मौजूद हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में चारों कार के इंजन, फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंग. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Maruti Suzuki Ignis

आपको अगर एक स्टाइलिश हैचबैक कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki Ignis आपके लिए बेस्ट होने वाला है. मारुति की इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. इस कार को शहर की ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सकता है. Maruti Suzuki Ignis की (एक्स-शोरूम) कीमत 5.85 लाख से लेकर 8.12 लाख रुपये तक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Hyundai i20 N Line

Hyundai i20 N Line कार को शहर में चलाने के साथ-साथ आप इसे हाईवे पर भी दौड़ा सकते हैं. कंपनी ने इस कार को काफी स्पोर्टी लुक में बनाया है. इस कार में 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. Hyundai i20 N Line कार में डुअल-टिप एन्जॉस्ट और DCT वेरिएंट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. Hyundai i20 N Line की (एक्स-शोरूम) कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 12.56 लाख रुपये तक होती है.

Skoda Kylaq

Skoda ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी Kylaq लॉन्च किया है. इस कार में 1.0 लीटर का TSI इंजन दिया गया है, जो 108 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Skoda Kylaq को भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 8.25 लाख रुपये से लेकर 13.99 लाख रुपये तक है.

Maruti Dzire

Maruti Dzire कार को देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. Maruti ने इस कार में नए अपडेट को जोड़ा है, जिसके बाद यह कार और भी स्मूथ हो गई है. Maruti Dzire कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. इस कार को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.51 लाख रुपये से लेकर 9.39 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे.